Dall’IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) un aiuto alla popolazione dell’Ucraina

IPSIA, l’Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli, ha attivato una campagna di raccolta fondi in aiuto alla popolazione dell’Ucraina in fuga dalla guerra.

Di fronte alla terribile crisi umanitaria che, a causa della guerra, sta colpendo la popolazione ucraina e che di ora in ora si aggrava, IPSIA apre una raccolta fondi in favore dei profughi che stanno lasciando il loro paese.

I fondi raccolti saranno destinati:

– Ai centri profughi ai confini dell’Ucraina: acquisto in loco e distribuzione di materiale medico sanitario, alimenti a lunga scadenza e generi di prima necessità;

– All’accoglienza e al sostegno dei profughi in arrivo in Italia presso la nostra struttura di accoglienza di Trento e altre strutture del sistema Acli su tutto il territorio nazionale

Per donare online: sostieni.ipsia-acli.it/ucraina

oppure direttamente

Iban: IT60 C076 0101 6000 0105 1449 377

Causale: EMERGENZA UCRAINA

Per informaizoni donazioni@ipsia-acli.it