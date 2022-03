Dal Lions Club Costigliole d’Asti 7 tablet per la Scuola Primaria di Motta

Serata delle grandi occasioni, venerdì 18 marzo, al “Podere La piazza” di Costigliole d’ Asti. Autorità, Soci ed Amici del Lions Club Costigliole d’Asti hanno ricordato l’impegno dei Docenti della Scuola Primaria di Motta, dell’Istituto Comprensivo Costigliole, profuso per la sperimentazione del progetto “Frutta + Verdura”.

“Frutta + Verdura” è un percorso didattico multimediale mirato all’educazione alimentare dei bambini tra i 6 e i 10 anni di età. Alla realizzazione hanno collaborato il Lions Clubs International – Distretto 108Ia3, l’Azienda Sanitaria Locale di Asti attraverso il SIAN, con la dottoressa Renza Berruti Direttore f.f. e Cristian Valle, dietista e l’Agenzia Creativa Prima Visione, della Socia Lions Paola Vanzino. Il progetto, gratuito, reperibile tramite i siti dell’ASL Asti e del Distretto Lions 108 Ia3, si sviluppa in una collana di tre e-book intitolati “5 Colori”, “Stagioni” “5 Volte”, materiale stampabile da colorare e ritagliare e schede.

Realizzato negli anni sociali dei Governatori Lions Giovanni Costa e Ildebrando Gambarelli, si è sviluppato con significative attività di promozione.

Nel corso della serata Roberto Fresia, Past Direttore Internazionale, Rappresentante del Lions Clubs International presso la FAO e Candidato a 3° Vice Presidente Internazionale, ha così evidenziato: “Come rappresentante presso la FAO e presidente, per 13 anni, del comitato Euro Africa mi sono occupato di complesse iniziative umanitarie da realizzare in Paesi dove la povertà è tangibile. Non avrei immaginato di seguire, quasi per caso, un progetto di alimentazione impostato sulla didattica. Il Lions ancor prima della proclamazione del 2021, anno internazionale della frutta e della verdura, aveva a disposizione un percorso innovativo che, insieme ad alcuni Officer distrettuali, nel 2019 ho voluto presentare alla FAO per una eventuale collaborazione. Il nostro sogno non si è realizzato, ma “Frutta + Verdura” continua la sua diffusione: da parte mia, ho sempre con me una cartolina promozionale che propongo in ogni occasione possibile, lions e non”.

Il Governatore Distrettuale Pier Franco Marrandino, nel suo intervento, ha ricordato “di aver partecipato all’incontro del Presidente Internazionale del L.C.I. Alexander Douglas, con l’intero Consiglio dei Governatori italiani e con le altre più eminenti autorità italiane lions, organizzato a Roma domenica 6 marzo scorso, presso il Grand Hotel Parco dei Principi. In tale occasione il Governatore ha sottolineato la rilevanza del Service “Frutta+ Verdura”, a suo tempo già illustrato dagli Officer del Distretto 108Ia3 presso la sede romana della FAO. Nell’ occasione il Governatore ha invitato ogni soggetto interessato, a consultare il sito del Distretto 108Ia3″.

Mario Narciso, presidente del Lions Club Costigliole d’ Asti afferma: “Da tempo desideravamo ringraziare concretamente la Scuola Primaria di Motta che ha sperimentato “Frutta + Verdura”. Superate le criticità pandemiche, riprendiamo il nostro programma di Club, finanziando l’acquisto di 7 tablet, gli strumenti più interattivi e stimolanti per fruire del progetto anche se possono essere utilizzati smartphone e computer”.

Claudio Thoux, Dirigente dell’ Istituto Comprensivo Costigliole, evidenzia la “storica” e constante collaborazione con il Lions Club, attraverso i service più disparati, e sottolinea che: “la sperimentazione di ‘Frutta + Verdura” ha rappresentato un impegno significativo per le docenti, ma anche un’opportunità di avvicinare gli alunni alle nuove tecnologie, di fare percorsi che, terminata la sperimentazione, si sono sviluppati in attività pluridisciplinari, collegate al progetto: da quelle linguistiche alle motorie, transitando per quelle teatrali e pratiche fino alla passeggiata di fine anno scolastico”.

“Frutta + Verdura” è allegro, accattivante, colorato e ‘in libertà’: ogni fruitore può personalizzare tempi, percorsi e strumenti. Destinato ai bambini, può insegnare molto anche agli adulti. Tratta di alimentazione, ma introduce a tematiche ambientali attuali. – sottolinea Anna Bianco, coordinatore del progetto e Officer che ha rivolto un ringraziamento a tutte la “squadra” appassionata e infaticabile”.

7 tablet per la Scuola Primaria…. ma non solo in questa serata piena di eventi. Infatti la presenza del Lions Club Costigliole d’Asti sul Territorio è in progresso. Dopo i saluti del Sindaco, Enrico Cavallero, si è tenuta la cerimonia di ammissione di quattro Nuovi Soci: Arconi Tanya e Bianco Laura, rispettivamente Vice Sindaco e Assessore del Comune di Costigliole d’ Asti, Giordano Gabriele e Scapolan Creso.

Costante l’impegno del Club: grazie anche al contributo dell’Associazione Costigliolese “Amici di Sant’Anna”, rappresentata dal presidente Alessandro Borio, è stata realizzata e consegnata al PDG Giovanni Costa, Referente Distrettuale della Lions Clubs Intenational Foudation una raccolta fondi a favore dell’Ucraina.