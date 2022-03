Da lunedì prossimo Piemonte in zona bianca

Il Piemonte da lunedì 7 marzo torna in zona bianca, grazie al calo del contagio e della pressione ospedalieri, lo conferma il Pre-Report settimanale Ministero Salute – Istituto Superiore di Sanità.Nella settimana 21-27 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in netta riduzione rispetto alla settimana precedente.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta costante a 0.55 e si riduce ancora l’incidenza che passa a 279,02 casi ogni 100 mila abitanti (era 372,11). La percentuale di positività dei tamponi si riduce dal 15% al 12%. Continua a migliorare anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 6,8% al 5,7% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 15,8% all’11,7%.

Nel frattempo, sono 6.850 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 359 è stata somministrata la prima dose, a 1898 la seconda, a 3.396 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.659.201 dosi, di cui 3.303.426 come seconde e 2.756.210 come terze. In totale, nei primi quattro giorni sono state somministrate 651 dosi di Novavax. Somministrate in totale 1.998 quarte dosi ai soggetti fragili (1.197 oggi)