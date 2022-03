Da Belveglio, Castelnuovo Calcea, Mombercelli e Vinchio pellegrini in visita a Roma

Nella mattinata di Sabato 19 marzo le Comunità Pastorali di Belveglio, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Noche e Vinchio sono partite, con un gruppo di circa 70 persone e due pullman, per un pellegrinaggio a Roma, accompagnati da don Bruno Roggero e da Raffaele Giberti.

Nel pomeriggio, non appena arrivati nella città eterna, è stata visitata la Basilica di San Paolo fuori le mura, una delle quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Il giorno successivo, accompagnati da due preparatissime guide locali, i gruppi hanno proseguito il tour alla scoperta della città, passeggiando nel centro storico di Roma ammirando piazza di Spagna, via Condotti, il Pantheon e Piazza Navona per poi avvicinarsi al Vaticano.

Alle 12 i pellegrini hanno assistito all’emozionante Angelus di sua Santità Papa Francesco in Piazza San Pietro ricevendo il suo saluto. Nel pomeriggio è stata visitata la Basilica di Santa Maria Maggiore ed è stata celebrata la Santa Messa da Don Bruno, nostro accompagnatore.

Nella mattinata di lunedì 20 marzo l’incontro in Vaticano, presso la Basilica di San Pietro, con Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Lajolo che, a seguito di un caloroso benvenuto, ha celebrato la Santa Messa ed, al termine, si è intrattenuto per un ulteriore saluto alla popolazione dei quattro Comuni.

Nel pomeriggio il viaggio alla Città Eterna è proseguito con la visita di Campo dei Fiori, il ghetto ebraico, il Viale dei Fori Imperiali, il Colosseo e il Campidoglio. Al martedì mattina i visitatori sono andati alla scoperta delle meraviglie artistiche custodite nei Musei Vaticani. “Sono state quattro piacevoli giornate di fede, storia, cultura ed amicizia apprezzate da ogni partecipante, in cui è stato possibile incontrare vecchie conoscenze grazie all’organizzazione congiunta delle cinque parrocchie” è il commento dei partecipanti.