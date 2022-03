Saltata la partita di campionato del Madonnina ma la squadra del presidente Drusian, a fronte del ritiro dell’avversaria dal campionato amatori, non è rimasta inattiva. Così i giocatori e qualche amico della società si sono affrontati come ‘Juventus’ e ‘Torino’ con incontro e successivo terzo tempo (a tavola). Alla fine sono stati i ‘bianconeri’ a vincere per 3-0