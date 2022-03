Crescentino, il messaggio forte e chiaro del Calamandrei per l\'8 marzo

In occasione dell’8 marzo di quest’anno, Festa della Donna, l’Istituto Calamandrei di Crescentino (che appartiene all’Istituto d’istruzione superiore Galileo Ferraris) ha voluto lanciare un segnale concreto e forte: una panchina rossa per simboleggiare il posto che tantissime donne non potranno più occupare.

L’esposizione della panchina nella sede di via Dappiano, dove si trovano i corsi cat (costruzioni ambiente territorio) ed agrari, denominata significativamente ‘Insieme contro la violenza’ si è tenuta martedì mattina. Le ragazze ed i ragazzi delle varie classi del Calamandrei hanno letto brevi, ma incisive, citazioni di autori alla presenza del dirigente scolastico Cinzia Ferrara e dei docenti Valeria Rota, Beatrice Ferrari, Paolo Mosca, Eleonora De Palma, Francesca Patisso, Sono intervenuti il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, i rappresentanti della Croce Rossa – Sportello Antiviolenza e Giulia Alemanno, l’artista che ha realizzato la panchina in collaborazione con Mario Bottino.