Costigliole d’Asti, eseguito il cablaggio strutturale di tutto il palazzo comunale

E’ stato eseguito il cablaggio strutturale di tutto il palazzo comunale di Costigliole d’Asti.

“L’amministrazione comunale di Costigliole ha investito in tecnologia innovativa realizzando il cablaggio strutturale di tutti gli uffici comunali. Spiega il sindaco Cavallero “Con questa scelta, avremo un Comune più snello ed efficiente attuando un processo molto ambizioso e al contempo strategico per il nostro impegno amministrativo che vede una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini. Grazie al cablaggio strutturale, potremmo fare affidamento su una rete informatica tecnologicamente avanzata competitiva e volta al risparmio energetico ed alla sicurezza, con servizi on-line accessibili, efficaci, rapidi e tempestivi, inoltre, grazie alle permutazioni, una rapida configurazione o riconfigurazione della distribuzione dei segnali (dati, fonia, video) all’interno dell’edificio. L’insieme dei collegamenti e degli impianti fisici permettono infatti una interconnessione totale, requisito oramai indispensabile per qualsiasi edificio moderno, in grado di assicurare all’immobile massima efficienza, grazie alla possibilità di trasportare grandi quantità di dati da una parte all’altra, praticamente in tempo reale”.

Il primo cittadino costigliolese entra nel dettaglio dei lavori eseguiti: “La nuova configurazione prevede che gli apparti che la compongono siano ridondanti (in caso di rottura di uno di essi il servizio può essere ripristinato in tempi brevi con un apparato già installato e pronto all’uso. Tutte le prese di rete sono state segnate secondo un codice (es 1B identifica la presa di rete 1 del armadio B) cosa che non era presente nella vecchia cablatura (e che rendeva impossibile la ricerca dei cavi in caso di malfunzionamenti). Inoltre le prese installate sono di tipo femmina, pertanto permetteranno di spostare facilmente gli appartati ad esse connesse (basterà sostituire il cavo di rete), il vecchio cablaggio invece prevede va che il cavo di rete andasse direttamente nel pc (impedendone di fatto lo spostamento). Entrando nello specifico, per ogni postazione lavorativa dei singoli uffici comunali è stata installata una scatola di derivazione con all’interno 4 prese di rete (una per la rete dati, una per la rete telefonica e 2 per eventuali future espansioni). Lo stabile è stato diviso in 5 aree (Protocollo, Anagrafe, Ragioneria, Segreteria e Tecnico). Per ogni area è stato installato un armadio di networking. In ogni armadio di networking è presente un patch pannell da 24 porte (in un armadio ne sono presenti due), un patch pannell da 8 porte dedicato alla dorsale, due switch di rete (uno di riserva), una mensola per future espansioni, una multipresa di corrente). Gli armadi di networking sono stati uniti con una dorsale che attualmente è composta da n.4 cavi di rete e da una linea dedicata di corrente. E’stato posato più di 1Km di cavo di rete, sono state posate circa 50 scatole di derivazione e sono state cablate più di 200 prese di rete.”