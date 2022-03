Corso di giapponese a Nizza Monferrato con il CPIA

Lunedì 10 febbraio è iniziato il corso di giapponese per principianti, al CPIA di Nizza Monferrato. Vi partecipano 14 studenti di ogni età, dai 18 ai 60 anni.

Il corso è tenuto dall’insegnante madrelingua Midori Kondo e si svolge il giovedì per 10 settimane, dalle 18.50 alle 20.30 presso i locali della scuola Secondaria di Primo Grado “C.A. Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato, che ospita i corsi serali del CPIA di Asti a Nizza.

“Vent’anni fa non avrei mai immaginato che oggi avrei vissuto qui, in Italia, che sarei stata sposata con un italiano e avrei avuto due figli!” Midori è nata in Giappone, dove ha vissuto fino al 2002, anno in cui si è trasferita in Italia.

In Giappone, dopo la laurea in letteratura e in storia occidentale, lavorava in un’azienda commerciale. Ora abita a Calamandrana e lavora saltuariamente per una cantina della zona. Frequenta il corso di italiano di livello B1 perché vuole migliorare la sua conoscenza della lingua e della cultura italiana. Ed è proprio qui che, dopo aver parlato delle sue competenze con l’insegnante di italiano, le è stato proposto di organizzare un corso di avvicinamento alla conoscenza della lingua e della cultura giapponese.

“Sono stata sorpresa e felice di questa opportunità, perché, anche se da 20 anni vivo in Italia, il mio cuore è sempre in Giappone e sono orgogliosa di poter diffondere la lingua e la cultura del mio Paese d’origine. Non avrei mai pensato di avere così tanti studenti! Spero di trasmettere loro l’amore per la mia cultura!”

Il CPIA è il Centro Provinciale Istruzione Adulti; è una scuola statale. La sede centrale è ad Asti, ma ha altre sedi distaccate a Canelli e a Nizza Monferrato, oltre a corsi a Castagnole delle Lanze, Dusino San Michele, Villanova d’Asti, Moncalvo, San Damiano, Villafranca. Il Cpia, oltre a corsi di lingua italiana per stranieri a tutti i livelli, propone anche corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e giapponese per tutti i cittadini, italiani e stranieri, che hanno l’interesse e la voglia di continuare ad imparare. Alcuni corsi avvengono in presenza, altri anche online.

Chi fosse interessato, può rivolgersi al CPIA di Asti ( 0141095803) al mattino e pomeriggio, mentre a Canelli (0141826532) e a Nizza (0141721238) dalle 15.30 alle 21.30.