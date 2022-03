“Corro da te” e “Notre-Dame in Fiamme” questa settimana al Cinema Lumière

Al Cinema Lumière si continua anche questa settimana con “Corro da te“, film di Riccardo Milano con Pierfrancesco Favino e Riccardo Milani, ambientato in parte a Torino e realizzato sia a Torino che a Venaria, alla Reggia.

Lunedì 28 e martedì 29 marzo sarà in programmazione il film documentario “Notre-Dame in Fiamme” che presenterà i drammatici momenti dell’incendio della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi nel 2019.

Dal 31 marzo si anticipa che ci sarà nuovamente la proiezione del nuovo film di Sean Penn con lo stesso Sean Penn e Dylan Penn: “Una vita in fuga”, tratto da una storia vera.

Ad aprile tornerà la rassegna promossa dall’Associazione Noix de Kola: “Segni particolari: Migrante“. Ogni mercoledì alle 20,45.

Ecco gli orari di programmazione:

MARTEDÌ 22 e MERCOLEDI’ 23 marzo – ore 21,15: CORRO DA TE

GIOVEDÌ 24 marzo – ore 21,15: CORRO DA TE (nel pomeriggio alle 14,00 proiezione per il Castigliano)

VENERDÌ 25 marzo – 21,15: CORRO DA TE

SABATO 26 marzo – ore 19,00 e 21,30: CORRO DA TE

DOMENICA 27 marzo – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: CORRO DA TE

LUNEDÌ 28 e MARTEDÌ 29 marzo – ore 17,00 e 21,15: NOTRE-DAME IN FIAMME

MERCOLEDI’ 30 marzo – ore 21,15: CORRO DA TE

GIOVEDÌ 31marzo e VENERDÌ 1 aprile – ore 21,15: UNA VITA IN FUGA di Sean Penn con lo stesso Sean Penn e Dylan Penn

Non viene richiesta la prenotazione, ma si consiglia di presentarsi in anticipo. Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, il Super Green Pass e la mascherina Ffp2. Per info, i riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.

I trailer dei film sono consultabili sempre sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com