Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione sono 162 i nuovi guariti nell’Astigiano oggi, giovedì 31 marzo, con il totale che sale a 45.882; vengono segnalati oggi 207 nuovi positivi con il totale che sale a 48.666 da inizio pandemia. Oggi non viene comunicato alcun nuovo decesso di persona positiva al Covid nella nostra provincia, con il totale nell’Astigiano che resta di 788 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti sale a 1.996 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 3.255 unità, mentre i guariti sono 2.457. Oggi vengono comunicati otto nuovi decessi di persone positive al covid in Regione, nessuno avvenuto in data odierna.

A livello regionale scende di due unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 22. Scende di sedici unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale che si attesta a 598.

BOLLETTINO CONTAGI REGIONE PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.255 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,8% di 33.160 tamponi eseguiti, di cui 29.684 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 1.054.398, così suddivisi su base provinciale: 91.043 Alessandria, 48.666 Asti, 40.325 Biella, 137.659 Cuneo, 79.576 Novara, 559.197 Torino, 37.428 Vercelli, 38.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 16.653 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 598 (-16 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 52.517.

I tamponi diagnostici finora processati sono 16.538.289 (+ 33.160 rispetto a ieri).

Sono otto, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa 13.197 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.778 Alessandria, 788 Asti, 501 Biella, 1.599 Cuneo, 1.061 Novara, 6.302 Torino, 608 Vercelli, 425 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 988.064 Guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 988.064 (+2.457 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 84.359 Alessandria, 45.882 Asti, 38.356 Biella, 130.580 Cuneo, 75.879 Novara, 528.186 Torino, 35.146 Vercelli, 36.089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.040 extraregione e 9.547 in fase di definizione.

VACCINATI

Sono 3.352 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 151 è stata somministrata la prima dose, a 436 la seconda, a 2.473 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.784.579 dosi, di cui 3.327.544 come seconde e 2.833.479 come terze.

In 32 giorni sono state somministrate 2.815 dosi di Novavax.

Somministrate in totale 18.743 quarte dosi agli immunodepressi (292 oggi).