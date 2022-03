Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione sono 113 i nuovi guariti nell’Astigiano oggi, lunedì 21 marzo, con il totale che sale a 44.743; vengono segnalati oggi 167 nuovi positivi con il totale che sale a 47.333 da inizio pandemia. Oggi non viene comunicato alcun nuovo decesso di una persona positiva al Covid nella nostra provincia, con il totale nell’Astigiano che resta a 787 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti oggi non varia e resta di 1.803 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 3.345 unità, mentre i guariti sono 2.751. Oggi vengono comunicati cinque nuovi decessi di persone positive al covid in Regione, nessuno avvenuto in data odierna

A livello regionale resta invariato il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 23. Scende di cinque unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale che si attesta a 568.

Report COVID-19 Piemonte 22 marzo 2022

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.345 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all’9,2% di 36.416 tamponi eseguiti, di cui 31.420 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 1.029.078, così suddivisi su base provinciale: 87.460 Alessandria, 47.333 Asti, 39.581 Biella, 135.341 Cuneo, 77.689 Novara, 546.328 Torino, 36.648 Vercelli, 37.491 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.114 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 16.093 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (nessuno rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 568 (-5 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 48.736

I tamponi diagnostici finora processati sono 16.269.455 (+ 36.416 rispetto a ieri).

I DECESSI DIVENTANO 13.166

Sono 5, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti).

Il totale diventa quindi 13.166 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.770 Alessandria, 787 Asti, 501 Biella, 1.598 Cuneo, 1.057 Novara, 6.287 Torino, 607 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

966.585 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 966.585 (+2.751 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 81.279 Alessandria, 44.743 Asti, 37.697 Biella, 128.712 Cuneo, 74.260 Novara, 517.312 Torino, 34.369 Vercelli, 35.012 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.938 extraregione e 9.263 in fase di definizione.