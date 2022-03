Tra coriandoli e bandiere della pace, molti partecipanti domenica 6 marzo al Carnevale di Valfenera. Dopo la sfilata per le vie del paese, grandi e piccini hanno assistito allo spettacolo di burattini e marionette con la Compagnia in Volo di Monale e con Vincenzo Tartaglino, storico marionettista astigiano. Per concludere merenda in compagnia con le classiche “bugie” di Carnevale.

Di seguito la fotogallery del Carnevale a Valfenera.