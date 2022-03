Convocata l’assemblea della Pro Loco di Villanova d’Asti: bilancio, nuovo mandato ed eventi all’ordine del giorno

Sabato 12 marzo alle 14 si riunisce alla Ex-Confraternita dei Batù, in via Tommaso Villa, la Pro Loco Villanova d’Asti. Sono invitati all’assemblea tutti gli iscritti.

La Presidente Maria Anna Butera presenterà il bilancio per l’approvazione, si parlerà del rinnovo del direttivo e del calendario eventi di quest’anno. Un momento importante per l’associazione villanovese che guarda così al futuro e lavora per consolidare i propri risultati.

I soci assenti alla riunione hanno la possibilità di firmare delega. Per informazioni Maria Anna Butera 3343815712