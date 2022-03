Convivialità e allegria, ma soprattutto solidarietà nella serata organizzata dalla SLP CISL di Asti

La SLP CISL di Asti, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha organizzato, nella serata del 4 marzo 2022, un evento in cui, alla presenza delle “Donne Postali”, la Coordinatrice Territoriale Beta Trajkova ha voluto ricordare le lotte sociali e politiche che le donne hanno dovuto affrontare nel corso degli anni, affinchè la loro voce venisse ascoltata.

Ha altresì sottolineato l’importanza di mantenere costantemente alta l’attenzione sul rispetto dei diritti delle donne e delle pari opportunità, sia nel mondo del lavoro che nella propria sfera privata.

Beta Trajkova ha colto l’occasione per evidenziare la piena consapevolezza che le colleghe, dipendenti di Poste Italiane, fanno parte di un’Azienda che ha saputo riconoscere il valore delle donne, affidando loro posizioni apicali, di grandi responsabilità.

La serata è stata anche ispirata a momenti di convivialità e allegria, ma soprattutto di solidarietà; è stata infatti realizzata una raccolta fondi a favore del Progetto Junior e dell’Associazione Piemonte Sindrome XFragile. L’Associazione ha lo scopo di riunire e coadiuvare le famiglie delle persone con Sindrome XFragile e di contribuire allo studio ed alla diffusione della conoscenza dei sintomi.

Il Progetto Junior ha come principale obiettivo l’integrazione dei soggetti diversamente abili e dei giovani stranieri attraverso l’utilizzo delle attività motorie e sportive come strumento di socializzazione, integrazione e sviluppo delle singole capacità motorie.

Sono pertanto stati consegnati, nelle mani di Romeo Grattapaglia Romeo, in qualità di rappresentante dell’Associazione Piemonte Sindrome XFragile, due assegni, uno per l’Associazione e l’altro per il Progetto Junior, frutto del ricavato della serata.

Si coglie l’occasione per diffondere, per eventuali libere donazioni all’Associazione Piemonte il relativo codice Iban: IT07G0306909606100000115980.