“Controcorrente” è il nuovo singolo del cantautore astigiani Luca Fogliati

“Controcorrente“. Così si intitola il nuovo singolo del cantautore astigiano Luca Fogliati edito dall’etichetta discografica CLAMORE music label.

Il brano, tratto dall’album “Per Te“, racconta di come in alcune relazioni, si prenda unilateralmente la decisione di andarsene anziché trovare la forza di vivere una storia controcorrente. L’arrangiamento nostalgico, forte ed emozionale come solo un gruppo di archi e un pianoforte sanno ricreare, è a cura del produttore e arrangiatore Beppe Lombardi.

Venerdì 8 aprile uscirà il videoclip interamente girato in location suggestive della bella Torino a cura del regista Gianluca Guidone dell’HPV film. Il singolo “Controcorrente” verrà presentato in un concerto acustico live presso l’esclusiva Feltrinelli di Milano giovedì 21 aprile.

Il CD è già acquistabile al link: https://www.clamoremusic.it/prodotto/product-category/controccorrente-luca-fogliati-cd/

Biografia

Il cantautore Luca Fogliati nasce ad Asti il 5 maggio del 1991. Il suo è un rock italiano sincero, elegante, profondo con un bouquet di influenze e atmosfere che ricordano il meglio della musica italiana con la quale è cresciuto. All’età di 12 anni inizia a scrivere canzoni e impara, con impegno studio e perseveranza, a vivere sui palchi insieme a Tribute band e al gruppo “I Volume” di cui è fondatore e frontman.

Dal 2007 ad oggi si contano oltre 200 concerti.

Il primo riconoscimento arriva nel 2010 con il premio della critica all’Acanto Festival con “Sei distante”;

Nel 2016 l’artista, oltre a salire sul palco di Astimusica, vince il premio San Jorio Festival con “Il folle volo” presidente di giuria: Bungaro. Nel 2018 esce il primo singolo “Selfie” prodotto dall’etichetta discografica Studiottanta-Fortuna Records di Massimo Visentin con video musicale a cura del regista e produttore Francesco Gallero Alloero;

Oggi Luca Fogliati ha maturato una sensibilità artistica e personale tale da prendere la decisione di realizzare il suo primo album da solista.