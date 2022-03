Con Auser Asti nuovo ciclo di incontri per riassaporare il gusto di stare insieme

Vista la partecipazione e l’interesse dimostrato lo scorso anno, l’associazione AUSER Asti ripropone un nuovo ciclo di incontri per riprendere la socialità, discutere, scambiarsi opinioni e condividere esperienze.

Nove gli appuntamenti in calendario, che si svolgeranno il mercoledì, dalle 17 presso la sede dell’associazione in via Lamarmora 15 ad Asti. Con l’intervento di esperti di approfondiranno tematiche di attualità che spazieranno dall’attualità internazionale alla medicina, dalla giurisprudenza alla storia dell’arte senza dimenticare la storia locale.

Si inizia mercoledì 9 marzo: Edoardo Angelino approfondirà il tema: “Tripoli bel suol d’amore. La conquista italiana della Libia”.

Questi gli incontri successivi in programma:

– 16 marzo, Edoardo Angelino, “La Libia da Gheddafi al caos attuale. Cos’è successo negli ultimi 50 anni in quel martoriato paese?”

– 3 marzo, Rosalia Rinaldi, “Diritto, giustizia e media. Disinformazione e processi mediatici”

– 30 marzo, Armando Brignolo, “Chi suicidò Van Gogh? Un giallo nella storia dell’arte”

– 6 aprile, Donatella Boscassi, “Le truffe agli anziani. Come difendersi”

– 13 aprile, Ilaria Pietropaolo, “Invecchiare in salute. Patologie geriatriche e prevenzione”

– 20 aprile, Mario Renosio “Il triangolo industriale astigiano. Vetreria, Way Assauto, Ferriere Ercole”

– 27 aprile, Valter Parigi “Torino magica. Spunti per un itinerario tra i segreti della vecchia Torino”.

A chiudere il ciclo di appuntamenti mercoledì 16 maggio la visita alla Sacra di San Michele e ai luoghi magici di Torino: partenza dalla sede AUSER alle 14 e rientro alle 24 (contributo da definire) con bus. Ad ogni incontro seguirà un piccolo rinfresco conviviale con la partecipazione dei relatori.

Eventuali offerte saranno devolute all’associazione. Partecipazione con prenotazione obbligatoria e Green pass.

Per maggiori informazioni: 014130060 – 0141091279.