Con Apri Asti per l’8 marzo un caffè letterario dedicato alle donne

L’Associazione Apri Asti promuove per la Festa della Donna, un Caffè Letterario dedicato alle donne, dal titolo: “Essere Donna: Parole e Colori al Femminile”

Soci e volontari si alterneranno e presteranno le loro voci per proporre testi di autori come: Serena Dandini, Giancarlo Pagliero (autore astigiano), Dante Alighieri, Pablo Neruda, Nazim Hikmet, ma anche citazioni di Rita Levi Montalcini, Cecilia Strada, Oscar Wilde e brani di cantautori come Enrico Ruggeri e Danilo Amerio.

L’appuntamento è per martedì 8 marzo dalle 17 alle 18,30 a FuoriLuogo, via Govone, 15, Asti. Sarà possibile anche visionare una mostra di elaborati realizzati dai laboratori di Apri Asti.