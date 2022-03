Come votare la stele romana di Revigliasco d’Asti per l’Art Bonus

La stele romana di Revigliasco d’Asti è in cerca di voti: l’antica stele funeraria di Publio Toranio, soldato romano, scoperta nel Comune alle porte di Asti è rimasta tra i pochi interventi in Italia che possono ambire ad entrare in finale nel Concorso Progetto Art Bonus per quest’anno.

La stele funeraria romana risale al I° sec. a.C. e fu ritrovata in un campo del paese nel 1948; a lungo fu collocata sul retro della Chiesa Parrocchiale in angolo tra l’abside e il campanile ma ora, dopo interventi di restauro finanziati dal Comune e da alcuni privati, è custodita nel palazzo comunale, al riparo. La partecipazione all’Art Bonus premette di coprire le spese per diverse operazioni di recupero e valorizzazione di un reperto storico in cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Contorno ha sempre creduto.

C’è tempo fino al 21 marzo per continuare a votare la stele, in modo che entri tra i dieci finalisti:, basta un clic alla pagina di Art Bonus dedicata che si può consultare cliccando QUI. “Per raggiungere la finale mancano meno di duemila voti e spero che in tanti raccolgano l’invito nella consapevolezza che un voto per la nostra stele romana sia un voto per l’Astigiano.” commenta il primo cittadino di Revigliasco.