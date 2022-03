Come vendere una moto in 3 passaggi

Vendere la propria moto usata, anche nel caso in cui dovesse risultare incidentate o non più marciante per diverse ragioni. Quali sono le strade per farlo? Oggi il mercato è profondamente cambiato grazie all’avvento della rete, che ha dettato nuovi modelli di compravendita tra privati: una moto può essere venduta sfruttando i canali più noti, da autoscout24 a moto.it passando per subito.it, in-moto e via via tutti gli altri.

Il primo step da seguire è quindi legato alla scelta del canale da utilizzare: segue poi la predisposizione del motoveicolo, per renderlo appetibile, la trattativa con eventuali clienti interessati ed infine tutti i passaggi burocratici del caso. Vediamo in sintesi, di seguito, come vendere una moto.

1.Scegliere il canale più adatto: si diceva del canale da usare per la vendita, oggi oltre a quelli tradizionali si può optare per la rete, che offre una marea di soluzioni. Si va dai siti appositamente nati e specializzati, ai portali di annunci dove sempre più si incontrano domanda ed offerta. Una volta individuato quello che potrebbe essere il canale ideale per vendere la propria moto si può procedere con l’inserimento dell’annuncio, assicurandosi di predisporre al meglio la propria moto, con foto esplicative e che invoglino l’utente a contattare il proprietario.

2.Impostare la trattativa: una volta che si sarà inserito l’annuncio gli utenti interessati inizieranno a contattare per richiedere informazioni. Si dovrà avere la pazienza di predisporre vari appuntamenti, non tutti saranno proficui visto che in molti casi si tratterà di semplici richieste di informazioni. Quando si avrà individuato un utente interessato realmente ad acquistare la moto si dovrà poi andare ad impostare la trattativa vera e propria. Per il pagamento, essendo tra privati, attenzione al metodo che si utilizza.

3.Predisporre al meglio le pratiche burocratiche: quando si provvederà alla vendita della moto, dopo aver finalmente trovato l’utente interessato, si dovranno portare a termine tutte le relative pratiche burocratiche del caso. Si tratta del passaggio di proprietà e dell’atto di vendita: il passaggio di proprietà dovrà essere richiesto dall’acquirente, insieme all’atto di vendita, che può essere presentato in diverse forme. Un atto di vendita può essere sotto forma di dichiarazione unilaterale con firma autenticata da parte del venditore o anche in forma di atto di vendita in bollo con firma autenticata dell’acquirente e del venditore.

Sono questi i passaggi principali da portare a termine quando si vuole vendere la propria moto; un’operazione che oggi prevede semplificazioni grazie proprio alla presenza della rete, con i tanti portali presenti e appositamente nati.