CMS: WordPress si conferma il più diffuso, ma come scegliere l’hosting?

Oggi, sia per le aziende che per i professionisti, e anche per i privati, avere una presenza sul web grazie ad un sito elegante e dalle ottime performance è praticamente indispensabile, e per la realizzazione di un progetto di questo tipo, WordPress, la celebre piattaforma per la creazione di siti web professionali, blog, magazine ed e-commerce, rappresenta nella maggior parte dei casi la soluzione ideale.

WordPress è una piattaforma versatile, innovativa e relativamente semplice da utilizzare, permette anche a chi abbia una scarsa conoscenza delle tecniche di programmazione di dare vita ad un progetto interessante e non comporta costi particolarmente elevati. Tuttavia, per ottenere il meglio dal proprio sito sviluppato su WordPress, è di fondamentale importanza scegliere un hosting di alta qualità.

Quale hosting scegliere

A tale riguardo, Topweb Plus si è confermato come hosting wordpress tra i migliori sul mercato, in quanto è in grado di offrire prestazioni eccellenti grazie all’applicazione di tecnologie all’avanguardia e di elevati standard di sicurezza. In particolare, questo hosting garantisce performance notevoli, costi competitivi e la possibilità di registrare gratuitamente il proprio dominio. Si tratta della scelta migliore per chiunque abbia intenzione di sviluppare il proprio sito avvalendosi delle potenzialità di WordPress.

Il piano hosting Topweb Plus offre, oltre al dominio gratuito, 30 GB di spazio su disco, l’installazione predefinita del CMS WordPress, email con antispam integrato, PHP, traffico illimitato e tutto quanto occorre per creare il proprio sito web, con la garanzia della massima sicurezza e delle migliori funzionalità.

Il servizio hosting TopWeb Plus è quindi da ritenersi la scelta migliore per utilizzare la piattaforma WordPress, che al presente è praticamente la più diffusa, in quanto potente e comunque semplice. L’hosting proposto da TopHost prevede la presenza di WordPress preinstallato, con la possibilità di lavorare fin da subito.

Le caratteristiche di un hosting di qualità elevata

Un hosting di qualità, oltre alla possibilità di disporre di WordPress o di un’altra piattaforma CMS già installata, offre anche ulteriori funzioni tecniche, tra cui ‘installazione di PHP e l’accesso al database MySQL.

Il costo del dominio, se è incluso nel prezzo, deve rimanere tale anche in seguito: infatti molti servizi hosting propongono il dominio gratis per il primo anno, mentre negli anni successivi viene applicato un costo: al contrario, con Topweb Plus il dominio rimane gratuito e non richiede alcuna spesa aggiuntiva neanche negli anni successivi.

Un altro elemento importante è la presenza di antivirus, antispam e in generale di applicazioni che consentono di tutelare i propri dati e di proteggersi da qualsiasi rischio.

Servizi hosting come Topweb Plus sono ritenersi efficaci per utilizzare la piattaforma WordPress al meglio, che al presente è praticamente la più diffusa, in quanto potente e comunque semplice. Infatti queste soluzioni prevedono la presenza di WordPress preinstallato, con la possibilità di lavorare fin da subito.

Affidarsi ad un hosting che garantisca efficacia e sicurezza

Un elemento di sicurezza di un buon hosting è anche che i server si trovino in territorio italiano, dove sono protetti da sistemi di sicurezza sofisticati ed è inoltre disponibile un servizio di back up che permette di ripristinare i propri contenuti in caso di smarrimento, furto o danni.

Una volta installato e configurato WordPress con un buon hosting, si possono iniziare ad inserire testi e contenuti: si tratta di un’operazione semplice e molto facile. Topweb Plus con WordPress rappresenta quindi un interessante standard di riferimento per quanto riguarda la creazione di un sito web professionale o personale dalle ottime performance.

Image by WilliamsCreativity from Pixabay