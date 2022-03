Chiese ed ecumenismo nel prossimo incontro di Passepartout en Hiver

Penultimo appuntamento con Passepartout en hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti, che si terrà fino al 20 marzo tutte le domeniche pomeriggio in biblioteca.

Domenica 13 marzo alle 17 Carlo Pertusati presenta il libro “50 piccole storie di chiese divise in cerca di unità” (Effatà Editrice). La Chiesa nasce e cresce come realtà multiculturale e nei primi secoli le differenze erano parte integrante dell’esperienza vissuta, ma a partire dal V secolo numerose scissioni segnano la sua storia. Nel XX secolo si sviluppa, anche tra difficoltà e resistenze, il movimento ecumenico, cioè un cammino di ricerca di unità condiviso da molti cristiani e da molte Chiese, che riscoprono la diversità come una ricchezza da condividere. Il volume illustra una breve storia ecumenica della Chiesa, incontrando le varie divisioni e giungendo al cammino di unità.

Carlo Pertusati ha conseguito la licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma, mentre era alunno dell’Almo Collegio Capranica. È docente di Patrologia agli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Alessandria, dove insegna anche Ecumenismo, e di Fossano, dove insegna anche Storia della Chiesa antica. Socio fondatore dell’Associazione Italiana dei Docenti di Ecumenismo, ha pubblicato articoli in riviste teologiche su temi ecumenici e patristici.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, in ottemperanza alle normative in corso, con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 trattandosi di un incontro (per la frequentazione ordinaria della biblioteca negli altri giorni è sufficiente la mascherina chirurgica).

Come nelle scorse edizioni, a ogni evento i pittori della CNA Artisti, coordinati da Marisa Garramone, offrono l’interpretazione grafica del tema proposto, illustrando le proprie opere prima di ogni incontro. Pittore ospite di questa settimana Gabriele Sanzo: allievo di Marco Somà e Gino Vercelli, approfondisce la tecnica e la ricerca poetica dell’illustrazione editoriale e della moderna graphic novel, strizzando sempre l’occhio alla pittura e alla grafica d’arte.

Collabora con realtà editoriali e musicali, oltre a organizzare laboratori con bambini e adulti. Dal 2020 è docente di discipline pittoriche al Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti.

Ultimo appuntamento di Passepartout en hiver, sempre alle 17, domenica 20 marzo con Laura Nosenzo e “Io c’ero: 51 storie dal fascismo alla Liberazione”