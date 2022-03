Cerrina, mangia frutta e verdura – Iniziativa sul mangiare sano

Come da tradizione, anche quest’anno nella scuola primaria di Cerrina M.to è stato attivato il “Progetto Merendine”, volto a favorire il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini nei momenti di ricreazione.

Il progetto si ripropone sempre con modalità diverse per stimolare gli alunni e, di conseguenza, le rispettive famiglie a far rientrare nella dieta quotidiana il giusto apporto di frutta e verdura.

Si è partiti da letture a tema, audio-video, approfondimenti scientifici supportati da creativi elaborati grafico-pittorici, manufatti come la colorata tovaglietta plastificata riportante una divertente filastrocca sui cibi “spazzatura”, per poi passare all’attivazione pratica del progetto: gli alunni arrivano a scuola con frutta o verdura; dopodiché, inseriscono un tappo colorato nell’apposito contenitore denominato “Fruttometro”, atto a rilevare l’avvenuta consumazione. A fine anno scolastico, i virtuosi alunni saranno premiati con omaggi a sorpresa.

Nel frattempo, la scuola ha aderito anche al progetto di educazione alimentare promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura: oltre alla frutta fresca, giungeranno a scuola succhi e passati di frutta bio, nonché verdure destinate anche al consumo in famiglia.