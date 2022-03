Cerrina, il Pi Greco Day alla scuola primaria

Il 14 marzo è il Pi Greco Day, la giornata dedicata alla costante matematica che descrive il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio.

Celebrato ogni anno con centinaia di eventi in tutto il mondo, vede anche quest’anno molta partecipazione anche in Italia con decine di iniziative. La scuola primaria di Cerrina M.to non è stata da

meno: gli alunni hanno realizzato varie rappresentazioni grafico- pittoriche, contribuendo così a rendere ancora più creativa la matematica.