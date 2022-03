Cavo della luce spezzato prende fuoco, incendio a San Marzanotto

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 marzo, ad Asti, in località San Marzanotto, in un’area industriale dismessa da anni.

Secondo quanto reso noto dei Vigili del Fuoco, un cavo della luce spezzato ha provocato le fiamme; nel giro di poco hanno preso fuoco sterpaglie, boscaglia circostante e rifiuti che si trovavano in loco. Sul posto è intervenuta la prima partenza di Asti con APS e pickup, autobotte, per domare le fiamme. Presenti anche le forze dell’ordine e personale ENEL per la messa in sicurezza del cavo.

L’incendio è attualmente sotto controllo.