Castagnole delle Lanze: tre bis e pubblico in piedi per il recital di Umberto Ruboni

Domenica 27 Febbraio scorso, alle ore 17.30, a Castagnole delle Lanze, presso la storica Chiesa dei Battuti Bianchi, trasformata per l’occasione, con ingegno e raffinatezza, in un accogliente Teatro, si è aperta la rassegna “I Concerti del Conte di Saint Robert”: un calendario di eventi concertistici che si svolgeranno tra Febbraio e Luglio 2022.

L’iniziativa è legata al circuito I CONSERVATORI IN PIEMONTE ideato e gestito in toto dall’Associazione culturale TORET ARTIST Tre Sei Zero di Torino che ha lo scopo di traghettare i giovani talenti della musica, allievi dei quattro Conservatori piemontesi, dalla scuola al pubblico, attraverso l’organizzazione di una rete di attività musicali in tutto il territorio regionale, realizzata in collaborazione con i Comuni e le Associazioni locali.

Il primo dei sei eventi in cartellone ha visto protagonista il giovane Umberto Ruboni, allievo del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, in un recital per pianoforte solo.

Dopo l’introduzione del Sindaco che riserva anche un sentito momento di solidarietà alla popolazione Ucraina, sono tre i compositori eseguiti: W. A. Mozart (Nove variazioni su un minuetto di Duport), M. Ravel (Gaspard de la nuit) e S. Thalberg (fantasia sul Mosè di Rossini) e poi tre i bis acclamati dal pubblico dove, in questi ultimi, sono state le romantiche armonie di Chopin (Preludio n.15, 20 e 16) a dissolversi nell’etere e a chiudere il concerto.

Talento abbacinante quello di Ruboni, poliedrico che si percepisce non solo grazie alle singolari capacità musicali espresse, ma anche per la sua intima e appassionante spiegazione del programma eseguito.

Un promettente Artista, solido, che riesce a emozionarsi e ad emozionare il pubblico, attraverso una generosa dinamica sonora, ricca di sfumature che passano da un pianissimo che sembra raggiungerci da lontano, in maniera quasi impercettibile, per arrivare ad un fortissimo teso, ricco di armonici che invade l’ambiente, lo spazio, fino a toccarci il cuore.

Al termine del concerto, un ricco buffet, offerto dall’amministrazione comunale, si è rivelato una piacevole occasione d’incontro tra le persone e un interessante confronto con l’Artista stesso.

Il prossimo concerto sarà Domenica 13 Marzo, sempre alle 17.30, nella medesima location e vedrà protagonista un Duo Flauto e Chitarra.