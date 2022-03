Cambio al vertice nell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri di San Damiano d’Asti

Lunedì 28 Febbraio 2022, l’assemblea dell’Enoteca Colline Alfieri ha eletto Luigi Franco a Presidente dell’Ente che raccoglie l’eredità dell’ uscente Renzo Peletto che ha guidato l’Associazione dal 2018.

“E’ un grande orgoglio ricoprire questo importante ruolo e ringrazio tutti per la fiducia riposta nella mia persona. L’Associazione è una realtà che deve svolgere un ruolo di promozione e crescita di tutta l’area della DOCG Terre Alfieri . Il mio impegno, in questo mandato, sarà quello di dare voce ai produttori ed a tutti gli attori del territorio, nessuno escluso. Sono conscio che mi attendono sfide importanti, ma di sicuro tutto il Consiglio di amministrazione saprà fare gruppo e spingere verso la direzione giusta” commenta Luigi Franco. “Obiettivi che porteremo avanti come gruppo con tutto il consiglio di amministrazione ed in sinergia con tutti i soci, che devono essere sempre più consapevoli delle loro potenzialità e protagonisti del territorio” sottolinea il Presidente.

Oltre alla presidenza di Luigi Franco, compongono il consiglio di amministrazione per i prossimi 5 anni :

quali componenti designati dai Sindaci dei Comuni Soci promotori (Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, Revigliasco e Tigliole):

Fabrizio Benotto, responsabile commerciale e viticoltore

Valentina Celoria, sommelier AIS, imprenditrice Cà Vittoria, ristorante e albergo

Simone Rossanino, sommelier AIS, consulente

in rappresentanza della Regione Piemonte :

Andrea Sacco

in rappresentanza dell’associazione dei produttori di San Damiano d’Asti:

Gabriele Cotto, vitivinicoltore e titolare dell’azienda vitivinicola e agrituristica Gran Collina

Eletti dall’assemblea dei soci:

Giovanna Marello, addetta digital marketing

Rosanna Rosso, titolare villa Firmino B&B, scrittrice

Oriana Veiluva, produttrice vitivinicola azienda Torchio Piero.

Il consiglio, come primo approccio, ha in preparazione la partecipazione dei produttori soci alla fiera di San Giuseppe di San Damiano d’Asti al 27 marzo 2022 e successivamente al Vinitaly di Verona ad Aprile in collaborazione con lo chef stellato Massimiliano Musso. Durante quest’occasione lo chef preparerà piatti utilizzando i prodotti tipici delle Colline Alfiere in Paniere, per lo stand della Regione Piemonte abbinati ai vini Terre Alfieri DOCG.