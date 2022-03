Calcio: i risultati delle squadre astigiane dei principali campionati regionali

Si sono concluse le partite del campionato di serie D e dei campionati regionali di calcio di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Sono otto in tutto le squadre astigiane che militano in questi campionati che hanno giocato nel fine settimana: l’Asti in serie D, il San Domenico Savio nel girone B di Eccellenza, la Pro Villafranca nel girone D di Promozione, Canelli 1922, Calliano, Costigliole, Don Bosco Asti e Spartak San Damiano nel girone G di Prima Categoria. Per conoscere tutti i risultati vai su www.sportasti.it oppure clicca qui per accedere direttamente alla sezione calcio.