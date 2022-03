Borse di studio 958 Santero per gli studenti più meritevoli del Pellati di Nizza Monferrato

E’ stat istituito l’annuale “Premio di studio” intitolato 958 Santero, che premierà 4 giovani che, con il loro impegno scolastico, si sono contraddistinti dando lustro all’Istituto Nicola Pellati. Il Premio di studio è riservato agli studenti iscritti alle classi seconde della scuola.

Viene scelta la classe seconda per poter sostenere gli studenti nel momento più delicato e più oneroso economicamente, cioè l’ingresso in terza, quando è tra l’altro più significativa la spesa per l’acquisto dei libri. Il Premio di studio è conferito in forma di erogazione liberale e ammonta a complessivi 2.000 euro suddivisi in 4 singole elargizioni da 500 euro ciascuna da assegnarsi ai 4 studenti che risulteranno vincitori in base al regolamento del premio.

Possono aspirare al Premio di studio gli alunni che: abbiamo riportato un voto di comportamento superiore a otto sia nelle due valutazioni trimestrale del primo anno che nella prima valutazione del secondo anno; abbiano riportato al termine del 1^ periodo didattico del secondo anno una media di voti, calcolati sulla base dei risultati conseguiti alla fine del primo anno nonché nel 1^ quadrimestre del II anno, non inferiore a 7,50, da calcolarsi su tutte le materie con l’esclusione del voto di comportamento e di religione.

La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione del Premio di studio dovrà essere presentata alla segreteria dell’I.I.S. “N. Pellati” di Nizza Monferrato entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo, utilizzando l’apposito Modulo Google

https://forms.gle/GcvXTVB67W2p6BkW6

La Commissione Assegnataria procederà alla formazione di una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla somma dei punteggi relativi all’indicatore ISEE, alla media dei voti e al fatto di essere, eventualmente, orfani di un genitore. Il premio sarà assegnato al primo classificato per ogni tipologia di scuola, in particolare: uno per Liceo Scientifico e Scienze Applicate, uno per Liceo Linguistico, uno per Turismo, uno per Istituto Tecnico.

La Commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è formata dalla dirigente Scolastica, dai coordinatori di classe delle classi seconde, dal promotore che ha istituito il premio di studio o un suo rappresentante dallo stesso nominato.

La dirigente Matelda Lupori, nel ringraziare il donatore Gianfranco Santero a nome degli studenti, ha messo in evidenza come anche questa sia una importantissima forma di collaborazione tra le realtà produttive del territorio, le persone di buona volontà e la scuola, luogo di formazione non solo degli imprenditori di domani, ma soprattutto di persone che potranno a loro volta essere aperte alle necessità degli altri.

[Nella foto la dirigente Lupori e Gianfranco Santero]