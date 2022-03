Boom di iscrizioni al Campeggio di Roccaverano, la soddisfazione della Provincia di Asti

Si preannuncia un’edizione da record quella di quest’anno del Campeggio di Roccaverano. Si tratta della quarantatreesima edizione, che si svilupperà su sette turni (dal 19 giugno al 10 agosto 2022, preceduti da uno “short camp” in programma dal 15 al 18 giugno), e che ha catturato già l’attenzione di moltissime famiglie astigiane, organizzata dalla Provincia di Asti e gestita da Informalmente asd.

“Il Campeggio di Roccaverano è un sogno difeso e sostenuto dalla Provincia di Asti – commenta il presidente Paolo Lanfranco – il Campeggio è un’attività da sempre centrale per l’ente, anche quando l’orientamento imposto dall’alto era quello di vendere la struttura vista la dismissione delle province prevista dalla legge “Delrio”. La Provincia di Asti ha invece resistito, decidendo di salvaguardare un patrimonio che arricchisce tutto il territorio ed oggi si configura come un chiaro volano turistico.”

Il lavoro della Provincia è stato riconosciuto anche dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, pronto a definire il Campeggio “un’oasi di felicità” che sorge in una località che Luca Nervi, delegato dal sindaco Fabio Vergellato a rappresentare il Comune di Roccaverano, ha definito la “capitale della Langa Astigiana” per la sua posizione prominente, ad 800 metri sopra il livello del mare. Attestati di stima per la struttura sono giunti anche dal sindaco di Aramengo, Giuseppe Marchese, intervenuto in videocollegamento per sottolineare la bellezza del luogo e l’importanza di farlo conoscere.

A coordinare i lavori del Campeggio di Roccaverano e della sua presentazione alle famiglie è la canellese ma langarola d’adozione Angelica Corino, consigliere provinciale con delega al Campeggio di Roccaverano, che con grande entusiasmo ha ricordato i riconoscimenti conquistati dal Campeggio come la certificazione “Ecolabel” di qualità ambientale, ottenuta nel 2017 e riconfermata nel 2020. Il campeggio, lo scorso anno, è stato anche sede per il corso di formazione “Mi Formo!” rivolto ai sindaci under 35 o di prima nomina.

Da sottolineare inoltre come la gestione del campeggio, che si è tenuto anche nel 2020 e nel 2021, ha permesso di non avere mai casi di contagi da covid. Sono già circa 300 i giovani iscritti (50/60 per turno): per far fronte al gran numero di richieste lo staff di Informalmente è già al lavoro per riuscire a mettere a disposizione nuove opportunità.