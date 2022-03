Bilancio positivo per il turismo in Piemonte nel 2021, buone le prospettive per primavera-estate 2022

Nel 2021 il turismo in Piemonte ha avviato la ripresa. Si è registrato un forte incremento nel 2° semestre con +62% di pernottamenti fra luglio e dicembre e, ad agosto, movimenti turistici oltre i livelli 2019: +1% di arrivi e +7% dei pernottamenti trainati maggiormente dalla componente nazionale.

In recupero la quota estera rispetto al totale, che ritorna intorno al 40% dei pernottamenti.

L’incremento dei contenuti delle recensioni on-line conferma l’andamento dei dati statistici +33,3% rispetto all’anno precedente e migliora il sentiment del prodotto turistico piemontese: punteggio 88,0/100 con +0,4 rispetto al 2020 (meglio del totale Italia che vale 87,2/100).

Sale anche l’indice delle transazioni con carte di credito in loco, con un aumento della ricaduta economica del settore alloggio.

Questi i principali risultati delle analisi e elaborazioni dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte che opera in VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion, presentati il 29 marzo presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte, alla presenza del Presidente Alberto Cirio e dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio e del Presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris.

L’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, che da quest’anno vuole ancora incrementare il livello di informazioni, dati e analisi utili per la ripresa del settore in Piemonte, si presenta in questa occasione anche con una nuova veste grafica: un nuovo logo, realizzato in cromie coordinate quelle di VisitPiemonte, che sintetizza la sua missione attraverso alcuni elementi ben distinti: l’attenzione e la focalizzazione sui risultati, con la forma circolare che richiama all’obiettivo, la regione Piemonte al centro di tutto analizzata per il tema turismo con la lente delle tracce digitali, la volontà di voler supportare tutto il territorio con dati e informazioni attraverso le parentesi grafiche che delimitano e abbracciano il brand.

Il turismo in Piemonte è “ripartito” con risultati molto buoni nel secondo semestre, quando l’apertura alla mobilità ha permesso la ripresa del consumo turistico.

Valutando gli andamenti nei territori di competenza delle Agenzie Turistiche Locali, tutti hanno incrementato i movimenti rispetto al 2020, riducendo il divario registrato l’anno scorso in confronto al 2019. I migliori risultati si registrano nelle aree di Langhe Monferrato Roero e di Biella Valsesia e Vercelli che presentano un consuntivo 2021 in difetto di meno del 20% rispetto al 2019. In maggiore difficoltà il territorio di Turismo Torino e Provincia che, pur registrando un incremento del 53% di arrivi e 32% di pernottamenti, evidenza un calo del 44% rispetto ai movimenti 2019, rimanendo tuttavia la prima destinazione piemontese, con oltre 4milioni di pernottamenti e 1milione e 400mila arrivi. Seguono il Distretto Turistico dei Laghi con 2milioni e 800mila presenze e oltre 790mila arrivi, e Langhe Monferrato Roero con oltre 1milione di pernottamenti e quasi 470mila arrivi.

«Il turismo del Piemonte corre a velocità doppia rispetto al resto d’Italia e questo ci rende orgogliosi, perché testimonia l’eccellenza di un territorio straordinario e di coloro che vi lavorano ogni giorno – sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio –. Continueremo a sostenere questo patrimonio prezioso attraverso la promozione e rilanciando il successo dei nostri voucher vacanza. Con una soddisfazione in più per le migliaia di recensioni positive di chi viene in Piemonte: la nostra regione viene percepita come una delle più sicure anche dal punto di vista sanitario e questo è merito della nostra campagna vaccinale».

Dati Turismo Piemonte 2021