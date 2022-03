“Azzerati i tempi di attesa per l’accesso ai documenti d’archivio edilizio del Comune di Asti”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Asti.

Si informa che i tempi di attesa per l’accesso ai documenti d’archivio edilizio conservati presso il Settore Urbanistica, che già da diversi mesi avevano cominciato a diminuire e da inizio anno erano stati ricondotti in tempi congrui e conformi ai disposti normativi, sono stati praticamente azzerati.

Ad oggi infatti sono già state lavorate le istanze presentate fino alla data del 27 febbraio 2022, quasi senza più distinzione tra le “urgenti” e le “ordinarie”. Gli sforzi e l’impegno degli uffici, coadiuvati da un idoneo incarico esterno, hanno permesso di azzerare il pregresso accumulato a causa del ben noto aumento esponenziale della mole di lavoro a carico degli addetti dovuto principalmente alle verifiche di conformità urbanistico-edilizia necessarie per l’accesso agli incentivi fiscali, situazione ulteriormente aggravata dal perdurare delle criticità dovute al covid19.

Riteniamo di dover comunicare le tempistiche descritte al fine di fornire agli utenti un elemento di valutazione utile nella scelta del tipo di richiesta (se urgente o no), vista la differenza di costo. Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Da subito abbiamo lavorato per ridurre i tempi di attesa di accesso ai precedenti urbanistici, ad oggi abbiamo smaltito il pregresso e normalizzato il presente carico di lavoro”.

Il Vicesindaco Marcello Coppo dichiara: “Già nell’estate 2020 sono iniziati i confronti con gli ordini professionali in merito alla necessità di fornire i precedenti urbanistici in tempo utile per l’ecobonus. La scelta di affiancare un servizio esterno in supporto agli uffici si è rivelata molto efficace anche grazie all’istituzione del servizio di urgenza.

Siamo dalla parte del cittadino e delle imprese e lo abbiamo dimostrato”.