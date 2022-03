Attivata dall’Ipsia ACLI una raccolta fondi per popolazione ucraina

Come già lo scorso anno con i suoi progetti e aiuti ai profughi bloccati alla frontiera tra Bosnia e Croazia, Ipsia ACLI (Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI) ha attivato una nuova campagna di raccolta fondi in aiuto alla popolazione dell’Ucraina in fuga dalla guerra.

I Fondi saranno destinati a due livelli:

1 – Aiuti ai centri profughi ai confini dell’Ucraina, acquisto e invio di materiale medico sanitario e alimenti a lunga scadenza;

2 – Accoglienza e sostegno ai profughi in Italia presso la nostra struttura di accoglienza di Trento. L’hotel Oasi, al momento, ospita famiglie ucraine che si sommano a rifugiati di altre nazionalità e/o altre povertà che già abitano l’hotel.

Per chi volesse contribuire, il conto su cui effettuare le donazioni è:

CONTO CORRENTE POSTALE numero 1051449377

INTESTATO Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI – IPSIA

IT60 C076 0101 6000 0105 1449 377

Causale: pro Ucraina

L’IBAN funziona a tutti gli effetti come un IBAN bancario quindi si possono effettuare versamenti con bonifico.

Fonte immagine Depositphotos