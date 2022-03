Atnews festeggia un suo nuovo giornalista pubblicista: Marco Alpan

Continuano le soddisfazioni per la redazione di Atnews.it , che da oltre undici anni si occupa dell’informazione online di Asti, della sua provincia, del Monferrato ed uno sguardo rivolto verso Langhe e Roero.

Da pochi giorni, dopo tre anni di proficua collaborazione, festeggiamo un nuovo giornalista pubblicista “fatta in casa”: Marco Alpan, noto ai nostri lettori per i suoi puntuali aggiornamenti su Nizza Monferrato e dintorni. Ieri a Torino si è tenuta la cerimonia di consegna del tesserino alla presenza dei vertici dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

“Per L’Associazione L’Astigiano 3.0, che da quasi nove anni gestisce Atnews.it – commenta Luciano Baracco, tesoriere dell’Associazione e Direttore Responsabile di Atnews.it – è un grande orgoglio. In questi anni, tra Atnews e SportAsti, l’Associazione L’Astigiano può vantare ben sei nuovi giornalisti pubblicisti “fatti in casa”, sinonimo di grande serietà verso chi si impegna a dare il suo contributo per una realtà che si è affermata, nel tempo, come uno dei principali punti di riferimento dell’informazione locale.

La collaborazione con Marco è stata ed è per noi un onore e siamo felici di aver contribuito alla sua crescita professionale arrivando, insieme, a questo importante traguardo.”

A Marco, le congratulazioni di tutta la redazione di Atnews, del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo de L’Astigiano 3.0.