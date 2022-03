Astiss, corsi per addetto alla vitinicoltura e guida naturalistica: prorogate le iscrizioni

Sono prorogate fino al 6 aprile le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti per addetto alla vitivinicoltura e alle operazioni di cantina e per accompagnatore naturalistico-guida escursionistica ambientale al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di qualifica da utilizzare per la professione.

Le iscrizioni procedono con particolare interesse per il corso di guida ambientale mentre sono inferiori le domande

presentate per l’altro corso di addetto alla vitivinicoltura per il quale sono particolarmente interessanti le prospettive di trovare lavoro. Tutti gli interessati, occupati o disoccupati, sono invitati a prendere in considerazione l’iscrizione.

Le lezioni si svolgeranno da aprile ad Astiss alternate fra attività in aula e tirocini pratici. Per informazioni scrivere a formazione@uni-astiss.it oppure telefonare al 0141.590423.

Addetto alla viticoltura volantino

Volantino accompagnatore naturalistico