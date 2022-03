AstiOltre scrive il programma “Insieme” a Paolo Crivelli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato AstiOltre

AstiOltre partecipa ai tavoli di elaborazione del programma della coalizione “AstInsieme” a sostegno della candidatura a Sindaco di Paolo Crivelli. Il Comitato spontaneo, espressione della società civile, nato nei mesi scorsi in seguito alle prese di posizione pubbliche di un gruppo di cittadini di varia estrazione sociale, culturale e professionale, ha incontrato in diverse occasioni il dottor Paolo Crivelli di cui ha apprezzato doti umane, esperienze, professionali e nel sociale, approccio costruttivo e “di servizio” ai temi che affliggono Asti, “capoluogo di reinventare”, e l’intero territorio di riferimento. Alcuni aderenti ad AstiOltre stanno partecipando e parteciperanno ai tavoli tematici in cui AstInsieme sta elaborando il proprio programma.

L’intero gruppo intanto sta approfondendo alcuni dei temi che dovrà affrontare la prossima amministrazione e sui quali intende portare un contributo specifico. Il gruppo raccoglie espressioni della società civile con esperienze variegate nel campo dell’economia e del lavoro, del sociale e della cultura. Particolare attenzione viene inoltre riservata ai temi dell’organizzazione, delle infrastrutture, materiali ed immateriali, e dello sviluppo sostenibile ed equilibrato che garantisca pari opportunità a centro, periferie e frazioni. Su questi temi in particolare il gruppo, per ora informale, si propone di portare al dibattito sul futuro della città e della provincia un proprio contributo originale e costruttivo”

AstiOltre

Comitato spontaneo