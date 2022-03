AstiNuoto pronto per i Criteria nazionali giovanili con Andrea Giordano

AstiNuoto pronto per i Criteria nazionali giovanili, manifestazione che raccoglierà in una settimana di gare la meglio gioventù del nuoto italiano: dopo i primi tre giorni dedicati al settore femminile, da lunedì 28 Marzo spazio al settore maschile con ai blocchi di partenza anche l’astigiano Andrea Giordano nei 50 stile libero.

“Dopo lo stop forzato causa Covid torna questa manifestazione in vasca corta da sempre emozionante e coinvolgente cercherò di migliorare il mio primato personale e ‘scendere’ sotto i 23″ commenta il giovane nuotatore astigiano.

Questo invece il commento di Paolo Ruscello, responsabile tecnico Asti Nuoto: “La gara di Lunedì arriva al termine di un periodo positivo per Andrea: ha raccolto miglioramenti anche sulla doppia distanza esprimendo un buon stato di forma”. Sabato scorso infatti, presso il Bocconi Sport Center, Giordano ha nuotato i 50 stile libero in vasca da 50m chiudendo in 23.75 a tre decimi dal suo primato personale.