Asti Teatro ritorna dal 23 giugno al 3 luglio in quattro grandi palazzi storici della città

In un periodo di grandi riconferme per gli eventi che costellano la vita astigiana per un pieno ritorno alla normalità, non poteva mancare la presentazione di Asti Teatro, che si terrà dal 23 giugno al 3 luglio.

Lo storico Festival, giunto alla quarantaquattesima edizione, ritorna alla sua collocazione naturale di inizio estate con la direzione artistica di Emilio Bronzino.

Tra ritorno alla normalità e ristrettezze di bilancio

“Tornare alla programmazione degli eventi come da pre pandemia è uno sforzo difficilissimo per questa Amministrazione – afferma il sindaco Maurizio Rasero – i fondi nelle casse comunali sono magri ma abbiamo voluto onorare la tradizione di una delle rassegne più longeve d’italia”.

Quattro grandi palazzi storici per il teatro

“Asti Teatro si terrà in quattro grandi spazi che saranno ospitati in altrettanti palazzi storici astigiani: Palazzo del MIchelerio, Palazzo Mazzola, Palazzo Alfieri e Palazzo Ottolenghi – così l’assessore alla cultura Gianfranco Imerito che ha anche illustrato il nuovo logo, realizzato da Elisabetta Serra – abbiamo voluto svecchiare la rassegna, il filo conduttore saranno le due T contrapposte, sottolineando così sempre di più il legame tra la città e il suo Festival”

Asti Teatro avrà diverse prime oltre ad uno spettacolo che arriva direttamente dagli Stati Uniti: tra questi Casa Mondo di Enrico Castellani, Secret Sacret di Teatrialchemici, Vita, amore e rivoluzione, The Jokermann di Michele Maccagno, Stupida Show – Capitolo 1 Cattivi Pensieri di Gabriele De Luca e Atlante Linguistico della Pangea di Daniele Villa.

Prima assoluta in lingua italiana sarà lo spettacolo “Il merito delle donne” una produzione del Kairos Italy Theater dall’omonimo testo di Moderata Fonte.

Un Festival che guarda alla drammaturgia contemporanea

“Questo Asti Teatro 44 porta 22 titoli su una trentina di appuntamenti: 8 sono prime nazionali e una decina di prime regionali – così il direttore artistico Emiliano Bronzino – il Festival si conferma così un polo attrattivo per la nuova drammaturgia italiana con molte giovani compagnie che vogliono con forza essere presenti ad Asti Teatro. La forza del festival è quella di radicarsi sempre di più non solo nei luoghi della città ma anche nelle relazioni con i cittadini, in una forma vissuta e partecipata”.

Torna il Festival Scintille

Dopo un anno di pausa dovuto all’emergenza sanitaria, torna Scintille, il concorso rivolto alle compagnie teatrali under 35. Si svolgerà il 17 e il 18 giugno nei cortili di Asti Teatro e il 18 e il 19 giugno a Milano al Teatro Menotti.

Possono partecipare compagnie professionali di composto da un massimo di 8 attori, con drammaturgie di originali sul tema della multiculturali. Il materiale va inoltrato al Comune entro il 29 aprile seguendo le indicazioni del bando visionabile sulle pagine social di Fondazione Piemonte dal Vivo, Festival Asti Teatro e TIeffe Teatro, oltre che sui rispettivi siti.