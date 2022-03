Asti, secondo giorno di mercato con la nuova collocazione dei banchi in Piazza Alfieri

Secondo giorno per il nuovo mercato di piazza Alfieri di Asti, che ha visto da mercoledì una nuova disposizione dei banchi. Secondo l’Amministrazione con questa nuova soluzione è possibile avere una disposizione più ordinata e fruibile, sia per gli esercenti che per gli utenti. Si sono liberati circa 140 parcheggi all’interno della piazza, prevedendo in tali giorni il parcheggio a corona, si darà maggior possibilità di ricambio.

Una soluzione, però, che non lascia soddisfatti tutti, in primis alcuni ambulanti che lamentano i corridoi troppo stretti tra un banco e l’altro.

Sulla nuova collocazione del mercato è intervenuta nei giorni scorsi anche Angela Quaglia (Cambiamo) che ha chiesto all’Amministrazione se “dopo tre anni di studio e valutazione del mercato questa si ritenga essere la migliore soluzione possibile. Chiedo se non si ritenga infine di modificare il progetto, creato dalla modifica della viabilità, che ha creato una mini-zona pedonale (sempre deserta) e un’area congestionata dal lato portici Pogliani. La Commissione di vigilanza, normalmente molto attenta alle norme di sicurezza, ha approvato il

progetto?”

In ogni caso la decisione del Comune, stabilita dall’assessore Marcello Coppo, è quella di continuare con l’attuale modello, pur aperti al confronto con gli operatori mercatali per eventuali migliorie.