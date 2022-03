Asti, sarà Marco Demaria il candidato a sindaco del terzo polo

Sembra definirsi il poker di candidati in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera.

Anche se non ancora ufficiale, sarà Marco Demaria il candidato a sindaco della coalizione del terzo polo che sarà appoggiato da Azione, Italia Viva, +Europa e Volt.

Marco Demaria, classe 1984 dopo la maturità classica ha intrapreso gli studi al Conservatorio musicale. E’ direttore artistico, musicista e docente di violoncello, ha maturato importanti esperienze internazionali ed è impegnato nel settore artistico-culturale.

Attivo frequentatore della parrocchia del Duomo, è organista liturgico in Cattdrale e fin dal 2005 svolge a livello nazionale ed internazionale un’intensa attività concertistica: collabora con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con l’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, con l’Orchestra “Verdi” di Milano, la Camerata Würzburge l’Orchestra d’archi “De Sono” di Torino. E’ anche tra i fondatori dell’Ensemble di Musica Antica “Armoniosa”, con cui dal 2012 svolge attività concertistica e discografica a livello europeo.

Dal 2021 collabora stabilmente all’organizzazione e alla direzione artistica dell’Alba Music Festival. A livello politico, è responsabile degli enti locali nella segreteria di Asti in Azione. La candidatura, che deve essere ancora vagliata dai direttivi dei rispettivi partiti, molto probabilmente sarà presentata ufficialmente la prossima settimana.

Con la candidatura di Marco Demaria si conclude (per ora) lo schieramento di quanti correranno per la carica di sindaco alle prossime amministrative. Al primo cittadino uscente, Maurizio Rasero, che si candida per un secondo mandato, si affiancano Paolo Crivelli, a capo di una coalizione di centrosinistra, Chiara Chirio, candidata per Italexit e Salvatore Puglisi, che correrà con la lista civica Adesso Asti.