Asti: ruba la Panda del postino, astigiana denunciata dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:00, mentre era intento nel servizio di consegna di una raccomandata in via Rosselli di Asti, il portalettere notava una donna salire sulla sua autovettura di servizio, una Fiat Panda bianca con il logo delle “Poste Italiane”, e, dopo aver messo in moto l’autoveicolo, allontanarsi rapidamente. Passato un primo momento di stupore, il postino denunciava il furto patito al 112 – numero unico di emergenza.

Venivano subito diramate le ricerche alle pattuglie dei Carabinieri in circuito e dopo una ventina di minuti l’autoradio del NORM rintracciava poco distante l’autovettura abbandonata, sempre in zona centrale, con le tracce di un lieve sinistro stradale.

I primi accertamenti, le informazioni fornite dal postino e quelle raccolte dai testimoni del sinistro, permettevano di ottenere una descrizione della presunta autrice del furto, la quale, anche con l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato, poco dopo veniva rintracciata, mentre, in evidente stato di alterazione alcolica, vagava in corso Alessandria.

Pertanto la donna, residente ad Asti, veniva denunciata dai Carabinieri per furto aggravato e l’auto, dopo i rilievi conseguenti all’incidente, restituita al servizio postale.