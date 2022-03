Asti, riapre la Borsa del Libro della Fratellanza Militari in congedo

Sabato e domenica, nell’orario 10-13 e 16-19 la Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in Congedo effettuerà un’apertura straordinaria della borsa del libro presso i locali della Cascina del Racconto in Via Bonzanigo 46 ad Asti.

Il ricavato della borsa del libro sarà devoluto alla Caritas di Asti come contributo per lo svolgimento delle sue attività di volontariato e solidarietà.

La S.M.S. Fratellanza Militari in Congedo coglie l’occasione per lodare l’impegno della Caritas sempre molto attiva negli aiuti umanitari e per offrire sostegno a chi è in difficoltà.

Ad attendere gli appassionati di lettura, centinaia e centinaia di libri sui più diversi generi: romanzi italiani e stranieri, thriller, gialli, arte, storia, politica, religione, libri per bambini, tempo libero, enogastronomia, turismo. Ogni libro potrà essere preso con un’offerta libera e chi vorrà, potrà portare altri libri che saranno prontamente esposti e messi in libera offerta.

Per accedere alla Borsa del Libro è necessario rispettare tutte le normative della vigente legislazione anti Covid.