“Asti può diventare la capitale verde d’Europa”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio Regionale del Piemonte nelle settimane scorse ha dato vita alla discussione sull’emergenza ecoclimatica. Di fronte ai dati inquietanti sull’inquinamento dell’aria e la siccità occorrono misure drastiche, fin da subito. Da semplice cittadino mi permetto di proporre alcune idee alle varie amministrazioni locali di Asti e Provincia (valide sia per Asti che per il piccolo Comune) in quanto, come di fronte ad una qualsiasi emergenza, occorre agire con fatti e misure anche radicali. Di parole negli ultimi decenni ne abbiamo sentite fin troppe. Facendo due conti sono trascorsi 50 anni dalla Dichiarazione sull’ambiente umano, più di 30 anni dal rapporto Brundtland (dove per la prima volta si parlò di sviluppo sostenibile), 30 anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro, quasi 30 anni dalla Conferenza di Berlino e si continuano a fare sempre gli stessi discorsi, a pronunciare, teoricamente, sempre questi principi, come se fosse la prima volta. Infine, sono trascorsi 25 anni dal famoso protocollo di Kyoto, che a leggere le premesse e gli obiettivi sembra quasi una barzelletta di fronte alla realtà odierna e a quello che ci aspetta in futuro.

Perciò, elenco 10 semplici misure adottabili sin da subito per attuare concretamente la rivoluzione verde. Nel complesso sono misure che negli anni passati hanno adottato le Capitali verdi Europee (Lisbona, Bristol, Nantes, Essen, Nimega, Tallinn, Grenoble, Lubiana, Oslo, Amburgo, Copenaghen ecc) ottenendo grandiosi risultati:

– emettere ordinanze per imporre la chiusura delle porte dei negozi quando hanno riscaldamento/aria condizionata in funzione così per evitare inutili sprechi di energia.

– imporre tassativamente un numero massimo di gradi in casa, con relativi controlli, così come una temperatura al di sotto della quale non si possono regolare i condizionatori d’estate. Non dimentichiamo, infatti, che il riscaldamento/aria condizionata nei luoghi pubblici e privati è una delle principali cause di inquinamento.

– limitare al massimo sino a vietare l’utilizzo di camini, stufe che bruciano biomasse. La combustione di biomasse provoca più di 5.000 tonnellate di PM10 all’anno.

– seguire scrupolosamente quanto stabilito da Legambiente: lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo (con quartieri car free, “città dei 15 minuti” in cui tutto ciò che serve sta a pochi minuti a piedi da dove si abita, strade a 30 km all’ora, strade scolastiche, smart city, città di prossimità), aumentare il trasporto pubblico elettrico, sul fronte del riscaldamento domestico serve un piano di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica, con abitazioni a emissioni zero grazie alla capillare diffusione di misure strutturali come il ‘Bonus 110%’ e che favorisca il progressivo abbandono delle caldaie a gasolio e carbone da subito, e a metano nei prossimi anni, verso sistemi più efficienti alimentati da fonti rinnovabili

– impedire nuova cementificazione ma, al contrario, attuare opere di depavimentazione. L’obiettivo è quello di attuare interventi di desealing volti a ricreare zone verdi, isole verdi, presso strade, piazze ecc. che abbiano come finalità quella di desigillare il suolo. Oltre ad aumentare le zone verdi, gli interventi di desealing hanno come qualità quella di limitare gli effetti delle cosiddette “bombe d’acqua”

– non autorizzare nuove costruzioni ma, al contrario, favorire la ristrutturazione di luoghi/abitazioni già esistenti dando così lavoro ai piccoli artigiani.

– al fine di risparmiare acqua e ridurre i consumi, nei luoghi pubblici i Comuni dovrebbero utilizzare forme di raccolta dell’acqua piovana in adeguate cisterne in modo da utilizzare tale acqua per riempire le autobotti che periodicamente d’estate innaffiano i fiori. Imporre questo sistema anche nei condomini dotati di giardino o per innaffiare i parchi pubblici. In questo modo il risparmio d’acqua sarebbe notevole e potrebbe tornare utile per episodi di siccità (non è fantascienza è realtà: basta pensare all’attuale siccità e conseguente crisi idrica che sta affliggendo il Piemonte).

– investire sull’ecoinnovazione. Significativo è l’esempio di Lahti (Capitale verde d’Europa nel 2021) che è diventata la prima città al mondo dotata di un meccanismo di “personal carbon trading”.

– seguire scrupolosamente il portale della Commissione UE “Future Proof Toolkit – European green capital”. Portale dove si possono trovare idee, suggerimenti, progetti che hanno adottato le precedenti capitali verdi d’Europa per attuare la rivoluzione verde. Un fantastico insieme di idee e strategie volte ad aiutare le città europee a utilizzare soluzioni basate sulla natura per diventare resilienti ai disastri naturali, cercare di prevenirli e adattarsi ai cambiamenti climatici. Ridurre la vulnerabilità, salvaguardare l’approvvigionamento e la qualità dell’acqua dolce, proteggere gli ecosistemi, utilizzare infrastrutture sostenibili, tutto ciò che rientra tra i compiti chiave di qualsiasi governo locale.