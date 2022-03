Asti, presentato il calendario delle iniziative in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti, in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, promuove una serie di iniziative concordate unitamente al Tavolo di Lavoro delle Pari Opportunità, a cui partecipano Enti ed Associazioni del territorio astigiano.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative, alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero e dell’assessora Elisa Pietragalla.

– In occasione dell’8 marzo la Città di Asti ha aderito all’iniziativa organizzata dall’Associazione Toponomastica femminile “8 marzo, tre donne, tre strade”, rivolta ai Sindaci e alle Sindache d’Italia, patrocinata da Anci Nazionale e supportata da Anci Piemonte per la divulgazione. Coerentemente con l’adesione comunale accordata alla campagna “8 marzo, tre donne, tre strade”, l’Assessora alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla e la Presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità Nadia Miletto, hanno presentato la proposta di intitolazione alle 21 madri Costituenti della Repubblica Italiana, dei portici di piazza San Secondo, in fronte alla Collegiata.

– Dal 2 all’8 marzo – “Le vetrine si colorano di giallo”, concorso fotografico promosso dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità per premiare la vetrina più significativa dedicata alla giornata internazionale per le donne. Le foto relative alle vetrine degli esercizi commerciali di Asti e Provincia che aderiranno all’iniziativa sono da inviare on-line all’indirizzo mail pari.opportunita@provincia.asti.it entro e non oltre l’8 marzo 2022. Le foto delle vetrine giudicate migliori da una giuria qualificata verranno pubblicate sul sito della Provincia.

– Dal 4 al 18 marzo — Androne del Palazzo Civico in Piazza San Secondo Mostra “Le Madri Costituenti”, organizzata dalla Città di Asti in collaborazione con l’Associazione Toponomastica femminile. La mostra sarà visitabile nell’androne del Palazzo Civico, in orario di apertura degli uffici.

– Domenica 6 marzo ore 8.00-18.00 “Arteterapia: regala un pensiero alle donne della tua vita” – Bancarella espositiva del gruppo di Arteterapia della LILT di Asti presso Via Garibaldi, angolo Piazza S. Secondo. L’evento è organizzato da LILT- Asti ed è rivolto a tutti.

– Domenica 6 marzo — L’Associazione del Piemonte Sindrome X Fragile parteciperà insieme al gruppo Federazione Malattie Rare Infantili, alla camminata del 6 marzo a Torino “JUST THE WOMAN I AM TORINO 2022” che ha come finalità la promozione e la prevenzione, i corretti stili di vita e la parità di genere. Per info: https//jtwia.org

– Lunedì 7 marzo ore 9.30 al Teatro Alfieri l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti con la Commissione Comunale Pari Opportunità presenta “Il nostro nome… donne- — Performance teatrale sul tema del contrasto alla violenza di genere rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: protagoniste alcune componenti della Commissione Pari Opportunità dirette dal regista Alessio Bertoli. Il format sarà riproposto alla cittadinanza nella serata del 7 marzo, alle ore 21.00 al Teatro Alfieri.

– Lunedì 7 marzo ore 16.30 — presso il Polo Universitario Rita Levi Montalcini Uni Astiss coraggio delle Donne – presentazione del libro “Non sapevamo di essere girasoli. Storia di una giovane insegnante e dei suoi ragazzi delle Vallette” di Maria Luisa Mosele, già dirigente scolastica astigiana. Aperto a studenti universitari delle scuole secondarie di secondo grado e alla cittadinanza. Attività riconosciuta come formazione docenti di ogni ordine e grado ambiti 13 e 14. Iscrizione per tutti i docenti sul sito dell’Istituto Monti.

Modera la referente di pari opportunità Astiss Chiara Cerrato-

– Martedì 8 marzo ore 10-12,30 – “Percorso Salute e Benessere”: passeggiata guidata e riflessioni sulle figure femminili significative di tutti i tempi – presso Istituto Penna di Asti.

Aperitivo finale ed esposizione dei lavori creativi realizzati dagli studenti dell’Istituto. L’evento è organizzato da LILT-Asti in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione superiore “G. Penna” ed è rivolto a tutti.

Martedì 8 marzo ore 11 — Palazzo di Giustizia — Arricchimento floreale dell’area adiacente l’ingresso del Palazzo di Giustizia, lato panchina rossa, in favore dell’utenza del Tribunale, con intrattenimento musicale eseguito dal corso musicale dell’IC2 Goltieri e letture dedicate al tema. A cura di Comitato Pari Opportunità e Ordine Avvocati Asti.

– Martedì 8 marzo ore 11.30 — Il Club Inner Wheel di Asti partecipa alla giornata dell’8 marzo con l’inaugurazione di una targa posizionata presso l’ingresso interno del Liceo Artistico di Asti Benedetto Alfieri, dedicata a Francesca Baggio fondatrice della Scuola Arte e Mestieri”, ora “Liceo Artistico Benedetto Alfieri”, impegnata per l’emancipazione femminile. Una grande donna astigiana per le donne. La targa è stata realizzata grazie alla creatività degli studenti del liceo Artistico.

– Martedì 8 marzo — il Liceo Scientifico F.Vercelli inaugura uno sportello online sul sito della scuola denominato “Spazio Donna”.

– Martedì 8 marzo dalle ore 16.00 – Salone CASA FAMIGLIA E VITA di Via Giobert, 56 – Presentazione Archivio della professoressa Francesca Baggio, “La creatività del pensiero e il coraggio dell’azione”. Organizzano in presenza e online, la Fondazione Giovanni Goria. il C.I.F. Centro Italiano Femminile di Asti e il Consultorio familiare “Francesca Baggio” di Asti.

– Martedì 8 marzo h. 16.00 – presso il Parco Perroncito la Commissione Provinciale Pari Opportunità organizza l’evento: “Ogni anno un pensiero”, dedicato all’impegno delle donne astigiane per la società, con il posizionamento della panchina dedicata ad Anna Amerio Vigazzola.

– Martedì 8 marzo dalle ore 17.30 – Salone CASA FAMIGLIA E VITA di Via Giobert, 56 -Tavola Rotonda “Donna: ancora voci della differenza”. Organizzano in presenza e online, il C.I.F. Centro Italiano Femminile di Asti e il Consultorio familiare “Francesca Baggio” di Asti con la collaborazione della Commissione Comunale Pari Opportunità della Città di Asti.

– Martedì 8 marzo alle ore 18 presso la Biblioteca Astense Giorgio Faletti, lo Zonta Club di Asti presenta il libro “Potrebbe succedere – Il potere di sottomettere”, tre storie realmente accadute raccontate da Roberto Brusaschetto. I proventi della vendita saranno interamente devoluti al centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere.

– Martedì 8 marzo – In occasione dell’8 marzo la Casa di Riposo Città di Asti propone a tutta la comunità il progetto “8 Marzo sempre”, iniziativa volta alla valorizzazione della donna. Verrà elaborato nello specifico un cartellone, esposto all’interno della struttura, con la collaborazione di alcune ospiti, sviluppando attraverso le loro foto e piccole frasi, pezzi riguardanti la loro vita. Presso il giardino esterno della struttura, in via Bocca, verranno sospesi sulle fronde degli alberi, dei palloncini gialli legati da un nastro verde, i palloncini, simbolo di libertà verranno poi liberati e fatti volare.

– Martedì 8 marzo – In occasione dell’8 marzo il Soroptimist International Club Asti propone la realizzazione di un Video Talk con protagoniste giovani donne dal titolo “Stereotipi STEM capovolti”. Il Video Talk sarà realizzato in modo tale da poter essere seguito in differita tramite Youtube con link sul sito del Soroptimist International Club Asti.

Martedì 8 marzo — in serata presso Enoteca Amica dí Cso Alessandria 271 ad Asti, Mangia per bene Cena PiemontEtnica”. Cena preparata a 4 mani con prodotti astigiani dalle imprenditrici di Coldiretti Asti e prodotti tipici etnici delle donne ospiti della Casa delle Donne e dei Bambini. Organizzato da Donne Impresa Asti – Coldiretti.

– Martedì 8 marzo – In occasione dell’8 marzo l’Associazione per i diritti degli anziani ADA di Asti Cuneo odv con sede in corso Alessandria 220 presso la UIL, organizza una passeggiata tematica su “Asti Liberty”. con l’obiettivo della socializzazione e del contrasto alla solitudine.

– Mercoledì 9 marzo ore 10 – “Incontriamo le donne in piazza”, omaggio floreale alle donne e con la distribuzione di volantini informativi in Piazza Alfieri, Asti.

Evento organizzato dal Coordinamento Donne FNP/CSIL Alessandria e Asti in collaborazione con la commissione Comunale Pari Opportunità.

– Mercoledì 9 marzo ore 10,30-12 L’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Le donne della Lina” propone il seminario: “Sulle tracce di Lina Guerra Borgo” (1869-1932) Donna-Cittadina-Educatrice.

L’evento sarà realizzato su piattaforma online e vedrà la partecipazione delle classi quarte – indirizzo Scienze Umane dell’Istituto Statale “A. Monti”

– Giovedì 10 marzo ore 11.00 – “COMMEMORAZIONE DELLE BRUSAJI”, breve cerimonia rivolta a tutta la cittadinanza e alle Autorità Comunali, che si svolgerà al Cimitero Urbano presso il monumento a loro dedicato. Evento promosso da Coordinamento Donne CGIL e CGIL Asti.

– Sabato 12 marzo ore 15.00 – “Risveglio muscolare per tutte le età” – Lezione di attività motoria in presenza con Lavinia Saracco presso Stadio Comunale “Censin Bosia”. Iscrizioni Presso la LILT di Asti – Via Bonzanigo 32 dal 8/02 all’11/03 nel seguente orario: lunedì, venerdì e sabato ore 9.00-11.30 – martedì e giovedì ore 15.00-19.00. Per informazioni: LILT: tel. 0141-595196. L’evento è organizzato da LILT-Asti in collaborazione con CONI Piemonte, FEDERFARMA-Asti e FOFI-Asti.

– Martedì 15 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la Consulta Femminile di Asti Agricoltura, di concerto con l’associazione femminile Confagricoltura Donna Alessandria, organizza il corso online “Privacy: sfide ed opportunità per le donne imprenditrici” dedicato a tutte le imprese, con una declinazione di approfondimento per il settore agricolo. Relatore – Avv. Francesca Bassa, delegato Federprivacy, esperta in GDPR e marketing, partner dello studio legale bd-LEGAL di Milano e Asti. Per info e iscrizioni www.confagriasti.it oppure www.confagricolturalessandria.it – Venerdì 18 marzo — Coordinamento Donne FNP/CISL Alessandria e Asti, ANTEAS Asti — pubblicazione del documento sfogliabile “Le Nostre Donne si Raccontano…Vorrei…Ieri…Oggi…Domani” sui social e sui siti istituzionali della Cisl.

– Venerdì 25 marzo ore 15.30 — Coordinamento Donne FNP/CISL Alessandria e Asti. ANTEAS Asti — “PASSEGGIATA IN ROSA” Lungo Tanaro — ASTI con un momento conviviale finale. Tale iniziativa è inserita nel progetto comunale della città di Asti “Anziani in Movimento.

– Sabato 26 marzo ore 11.00 — in Piazza Statuto, “NON E’ UNO SPORT PER SIGNORINE” -, esibizione di calciatrici, cestiste e altre praticanti di sport considerati ‘poco femminili’, rivolta a tutta la cittadinanza. Evento promosso da Coordinamento Donne CGIL e CGIL Asti.

– Giovedì 31 marzo – dalle ore 16,30 alle ore 19,00 presso Uni-Astiss Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” la Consigliera di Parità della Provincia presenta: ‘Nei cuori delle donne: paure, disagi e angosce di oggi” – Presentazione Convegno: Prof.ssa Loredana Tuzii – Consigliera di parità della Provincia di Asti. Relatori: dott. Marco Scaglione, don. Giuseppe Bonavolontà. dott. Maggiorino Barbero, dott. Mario Grassini, dott.ssa Elisa Bertolotti.