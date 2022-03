Asti, presentate la nuova workstation e le nuove funzionalità del sistema di videosorveglianza comunale

Questa mattina, giovedì 3 marzo, presso il Comando Polizia Municipale di Via Fara, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova workstation e le nuove funzionalità del sistema di videosorveglianza comunale alla presenza del Sindaco di Asti Maurizio Rasero, l’Assessore alla Sicurezza Marco Bona ed il Comandante della Polizia Municipale Riccardo Saracco.

La nuova workstation gestisce le immagini delle 155 telecamere, che ad aprile saranno incrementate con l’installazione di sedici nuove nei punti di ingresso della città (Corso Alessandria, Corso Casale, Corso Torino, Corso Ivrea, Corso Alba e Corso Savona) e le nuove funzionalità del sistema di videosorveglianza comunale che prevede diverse telecamere “intelligenti” e altre con lettura targa in tempo reale, utili sia in caso di indagini per fatti illeciti, ma anche per fornire dati sul traffico e sugli assembramenti, sempre nel massimo rispetto della normativa sulla privacy.

“In questi 5 anni abbiamo insistito tanto sulla videosorveglianza, sia mettendo forza dagli uffici, che ringrazio, sia economicamente investendo circa 800mila euro” ha dichiarato l’assessore Marco Bona. “Quando siamo arrivati abbiamo trovato un sistema a comparti stagni e senza contratti di manutenzione, adesso lasciamo un sistema alla nuova amministrazione (sperando di essere ancora noi) che dovrà solo essere implementato.”

“Voglio ribadire un tema su cui insisto tanto, un sistema di videosorveglianza non significa zero reati, ma che ci sono gli strumenti che ci aiutano a risalire agli autori dei reati, dei responsabili di incidenti che non si fermano a prestare soccorso e anche agli autori degli sversamenti di rifiuti” ha spiegato Riccardo Saracco, comandante della Polizia Municipale di Asti. “Inoltre, un’altra cosa che mi piace ricordare che le telecamere non sostituiscono il tutore dell’ordine fisico. Un valore aggiunto di questo sistema che è anche a disposizione di Carabinieri e Questura, tutti abbiamo lo stesso servizio”.

A chiudere la conferenza stampa il sindaco di Asti, Maurizio Rasero: “Sono soddisfatto perchè nel nostro programma elettorale la sicurezza aveva una parte importante, ed è uno degli obiettivi raggiunti. Siamo consapevoli che ci sono zone ancora scoperte, abbiamo un piano per incrementarle, serve solo del tempo.”