Asti, porte aperte ai nidi d’infanzia

Nei giorni 9 aprile e 7 maggio dalle 9 alle 16 le famiglie interessate a presentare istanza di iscrizione al servizio dei nidi d’infanzia della Città di Asti per l’anno educativo 2022-2023 potranno far visita ai nidi che apriranno le porte alla cittadinanza.

Le visite saranno strutturate su prenotazione per organizzare l’accoglienza delle famiglie nel rispetto dei parametri di sicurezza legati alle modalità anti contagio. Durante queste giornate ci sarà la possibilità di conoscere gli spazi interni ed esterni del nido e richiedere al personale educativo informazioni in merito all’offerta pedagogica e all’organizzazione del servizio. Saranno altresì presenti le coordinatrici per le informazioni di carattere più generale.

Qualora non fosse possibile accedere alle visite per esaurimento prenotazioni, invitiamo comunque tutti gli interessati a contattare le strutture, per concordare un momento di colloquio su appuntamento individuale.

Sul Canale Youtube della Città di Asti è presente la pubblicazione di video realizzati dal personale educativo dei sei nidi d’infanzia, che raccontano gli spazi e le attività pedagogiche proposte (clicca QUI).

Inoltre sul sito del Comune di Asti (QUI) si trovano informazioni sull’organizzazione e sull’offerta educativa del servizio nidi d’infanzia comunali.

Di seguito i contatti dei nidi d’infanzia

NIDO LA COCCINELLA 0141.34269 – presenza della coordinatrice Piera Dabbene nei giorni martedì e venerdì

NIDO IL COLIBRÌ 0141.557732 – presenza della coordinatrice Piera Dabbene nel giorno di mercoledì

NIDO IL GABBIANO 0141.215766 – presenza della coordinatrice Piera Dabbene nei giorni lunedì e giovedì

NIDO IL PANDA 0141.092195 – presenza della coordinatrice Valentina Chiarle nel giorno di lunedì

NIDO LA RONDINE 0141.271844 – presenza della coordinatrice Valentina Chiarle nei giorni mercoledì e venerdì

NIDO LO SCOIATTOLO 0141.216678 – presenza della coordinatrice Valentina Chiarle nei giorni martedì e giovedì