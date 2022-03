Asti, mense scolastiche: oltre 480 famiglie hanno risposto al questionario di gradimento del menù invernale

In esecuzione del progetto congiunto tra il Comune di Asti, con l’Assessorato alle Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi, il Dirigente del Servizio refezione scolastica e l’Unità Operativa Mense, e la Commissione Mensa Cittadina, vengono diffusi i risultati del questionario di gradimento del MENU’ INVERNALE somministrato nel periodo di rilevazione dal 25 febbraio al 6 marzo.

L’indagine, diffusa mediante un link on line a mezzo comunicato stampa e con i Social Network, è stata rivolta ai genitori, con il suggerimento di collaborare nelle risposte con i figli che hanno usufruito del servizio. E’ stato chiesto di esprimere un parere su ogni piatto, indicando se la pietanza fosse accettata, parzialmente accettata o rifiutata.

Inoltre, era prevista la possibilità di compilare una domanda aperta, per eventuali precisazioni e/o suggerimenti.

La rilevazione ha raccolto la partecipazione e le risposte di 481 famiglie. Sono anche pervenute, nel campo della risposta aperta, 202 precisazioni, commenti e suggerimenti.

Il coinvolgimento più rilevante è arrivato dalle scuole dell’infanzia, dalle famiglie i cui figli mangiano in mensa tutti i giorni e con menù standard. Oggi, la ristorazione scolastica svolge un servizio nutrizionale educativo per l’intera collettività. “A scuola, la scelta delle portate da inserire nel Menù viene effettuata tra prodotti di qualità in base all’andamento stagionale, con l’obiettivo di offrire un’alimentazione sana, varia e bilanciata. Valutare il servizio di ristorazione mediante questionari di gradimento consente di individuare eventuali criticità e conseguentemente pianificare appropriate azioni correttive. Ciò è essenziale al fine di garantire un servizio qualitativamente alto” commentano il Sindaco Maurizio Rasero, l’assessora Elisa Pietragalla e tutti i componenti della Commissione Mensa

Cittadina, ringraziando tutti coloro che hanno dato il loro apporto aderendo al sondaggio, fornendo precisazioni e formulando suggerimenti – Continueremo a lavorare per monitorare il servizio, affinché si raggiunga un elevato standard qualitativo e migliori giorno dopo giorno il gradimento dei piatti serviti, con riferimento sia alla tipologia delle portate sia alle ricette e preparazioni. Si evidenzia infatti che spesso il gradimento di una portata varia a seconda della modalità di preparazione del piatto: come è emerso dalle risposte ottenute nel sondaggio, con alcune specifiche evidenze, la scelta della preparazione incide sull’indice di gradimento del piatto e anche le ricette richiedono studio, attenzione e cura”.

L’integrale presentazione dei risultati sarà visionabile nei prossimi giorni attraverso il Portale del Comune di Asti alla pagina dedicata alle mense scolastiche (clicca QUI).