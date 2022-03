Asti, Luigi Maschio premiato per 50 anni di iscrizione alla SMS Fratellanza Militari in Congedo

Domenica 6 marzo si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci della S.M.S. Fratellanza Militari in Congedo di Asti, storica Società di Mutuo Soccorso che il mese prossimo festeggerà il suo 139esimo compleanno.

Durante l’Assemblea, il Presidente Secondo Scassa, il Direttore Roberto Giacomelli e il Consigliere Manlio Ceratto a nome di tutto il Consiglio della Società, con onore e grande piacere, hanno premiato il socio Maschio Luigi per i suoi 50 anni di iscrizione alla Fratellanza.

Maschio Luigi è Socio dal 1972 e negli anni passati ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dei Sindaci della Società e ha sempre partecipato con entusiasmo alla vita della Fratellanza. “È per merito di persone come lui che la Società è ancora in auge” ha affermato il Direttore Giacomelli Roberto e Maschio Luigi ha ringraziato per il riconoscimento e i soci presenti.