Asti, l’Associazione Con Te a fianco dell’Ucraina

L’Associazione “Con Te” non è rimasta insensibile al grido di dolore che, in questi tempi, si è sollevato da tutta la martoriata Ucraina.

Il Consiglio Direttivo ha accolto l’invito del socio Luigi Fassi e ha acquistato un cospicuo quantitativo di medicinali in collaborazione con la Croce Verde di Mombercelli e con il Comune di Mombercelli. Con una semplice cerimonia, che ha visto la presenza di diversi soci “Con Te”, lo scorso 12 marzo, è stato consegnato tutto il materiale acquistato al Comune di Mombercelli (capofila del progetto). I medicinali sono stati poi consegnati al SERMIG di Torino, organizzatore della raccolta, che si servirà dei canali istituzionali per il trasporto e consegna di quanto raccolto, nelle zone interessate.

L’associazione Con Te condivide l’ideale di “prendersi cura di chi non può guarire”, diffonde la cultura delle cure palliative e offre sostegno materiale e psicologico al malato in gravi condizioni di salute e in fase di fine vita e alla sua famiglia.

Per informazioni: pagina Facebook e Instagram “Associazione Con Te OdV” o sito web:

http://www.con-te.org/

[Nella foto: la signora Stefania Mazzetti (responsabile della raccolta per il Monferrato) con i soci Con Te Novarina, Luigi e Francesca]