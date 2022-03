Asti, l’Amministrazione approva una serie di misure per contrastare l’abbandono scolastico degli studenti del campo Rom

L’Amministrazione, con una delibera di giunta del 22 marzo scorso ha disposto una serie di misure per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica riguardanti gli studenti del campo Rom di Via Guerra.

Tra questi, l’Amministrazione prevede la possibilità di esentare le famiglie dal pagamento della tariffa minima dei servizi mensa, contestualmente all’esibizione del certificato ISEE da parte delle famiglie, prevedendolo, in forma sperimentale, per l’anno scolastico in corso. La misura rientra nella politica di favorire l’inserimento a scuola degli studenti appartenenti alla minoranza etnica Rom, incentivando l’utilizzo del servizio mensa quale forma di condivisione con il gruppo classe e strumento di collegamento fra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane.

Infine, l’Amministrazione intende favorire l’attuazione di una progettazione a medio e lungo termine, in collaborazione fra le Istituzioni scolastiche di riferimento ed i Servizi del Settore Politiche Sociali Istruzione e

Servizi Educativi, per quanto di competenza, al fine di dare continuità agli interventi finalizzati alla frequenza scolastica degli studenti appartenenti alla minoranza etnica Rom, dal momento dell’iscrizione alla scuola primaria al termine dell’obbligo scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico dedicato riservato agli studenti del campo Rom di Via Guerra, è stato offerto il servizio in forma gratuita ad oltre 50 studenti dal 28 settembre 2021, ma, a seguito dell’interruzione del servizio per la pandemia, nessuno studente ha usufruito del servizio dalla data della ripresa delle lezioni il 10 gennaio 2022 al 27 febbraio 2022, e solo a seguito di ripetuti interventi di sensibilizzazione presso il campo Rom ad opera del personale della Polizia Municipale e del Servizio Istruzione, alcuni studenti hanno ripreso ad utilizzare il servizio ed a frequentare le lezioni, in numero crescente dal 28 febbraio ad oggi, ma ancora in misura molto inferiore al numero di iscritti al servizio di trasporto.