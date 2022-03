Intervento dei Vigili del Fuoco ieri, giovedì 10 marzo, ad Asti per una fuga di gas che si è verificata in una abitazione in via Francesco Silva.

La fuga di gas è stata causata da un guasto ad una tubazione, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con APS e Polisoccorso in attesa dell’arrivo dei tecnici della società del gas che hanno rimesso in sicurezza la zona.